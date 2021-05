Šaras švenčia: Higginso dvitaškis paskutinėmis sekundėmis atvedė „Barceloną“ į Eurolygos finalą

Lietuviui tai bus pirmasis Eurolygos finalas kaip vyriausiajam treneriui. Kaip žaidėjas turnyre jis yra triumfavęs keturis kartus.

Mačas prasidėjo gana atkakliai. Nei viena komandai neturėjo ryškesnės persvaros pirmajame kėlinyje.

Abi puolė gerai, o po dešimties minučių katalonai pirmavo tik trimis taškais. Į priekį „Barcelona“ labiau truktelėjo vėliau.

Puikiai į žaidimą įsiliejo nuo suolo pakilęs veteranas Pau Gasolis, sėkmingai atakavo lyderiai Nikola Miroičius ir Nickas Calathesas, o Š. Jasikevičiaus auklėtiniai vienu metu įgijo ir dviženklę persvarą.

Bet po pertraukos viskas iškart apsivertė aukštyn kojomis. Jau „AX Armani“ ėmė dominuoti aikštėje.

Taiklūs Kevino Punterio, Shavono Shieldso ir kitų metimai privertė griebtis Š. Jasikevičių už galvos. Po kelių tritaškių iš eilės Milano ekipa buvo priekyje jau ir 67:59. Kėlinuko pabaigoje katalonams pavyko priartėti iki keturių taškų.

Ketvirtajame rungtynių kėlinyje aikštėje užvirė itin atkakli kova. Tai viena, tai kita komana susikraudavo šiokią tokią persvarą, bet čia pat vėl ją išbarstydavo.

Įpusėjus kėliniui „AX Armani“ buvo priekyje 76:72. Bet čia pat atkarpa atsakė katalonai ir vėl jie pirmavo 80:78.

Lemiamos dvi minutės susiklostė dramatiškai. Likus minutei rezultatas buvo lygus 82:82.

K. Punteris turėjo gerą šansą išvesti savo ekipą į priekį, bet jis nepataikė, o kitoje aikštės pusėje katalonų lyderis Corry Higginsas likus sekundei pataikė dvitaškį ir išplėšė Š. Jasikevičiaus auklėtiniams pergalę.

.@chiggins11 WHAT HAVE YOU DONE?! 😱@FCBbasket are going to the Championship Game 🔥#7DAYSMagicMoment I #F4GLORY pic.twitter.com/Tzb2kaTR6g