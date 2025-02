Saldus revanšas prieš JAV: finalą su politiniu atspalviu laimėjo Kanada, Trudeau kirto Trumpui

Pergalingas įvartis krito po to, kai Edmontono „Oilers“ kapitonas gavo perdavimą iš Mitcho Marnerio ir stipriu smūgiu įveikė JAV vartininką Connorą Hellebuycką.

Kanados rinktinei per pagrindinį laiką įvarčius pelnė Nathanas MacKinnonas ir Samas Bennettas, o M.Marneris atliko du rezultatyvius perdavimus.

Puikiai vartus gynęs Jordanas Binningtonas atrėmė 31 smūgį. C.McDavidas buvo pripažintas rungtynių MVP, o N.MacKinnonas tapo viso turnyro MVP. JAV komandoje pasižymėjo Brady Tkachukas ir Jake'as Sandersonas, Austonas Matthewsas atliko du rezultatyvius perdavimus, o C.Hellebuyckas atrėmė 24 smūgius.

Beje, jau mačo pradžioje žaidėjai kibo vieni kitiems į atlapus.

