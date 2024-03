Sakartvelas skėlė antausį Graikijai: pirmą kartą žais Europos futbolo čempionate

EURO24 atrankos rungtynėse Sakartvelas lemiamame atkrintamųjų varžybų mače po baudinių serijos 1:0 nugalėjo Graikijos komandą.

Visų rungtynių metu vyravo gynybinis futbolas, o abejoms komandoms taip ir nepelnius įvarčių rungtynių nugalėtojas sprendėsi baudinių serijoje. Joje Sakartvelas buvo priverstas verstis be didžiausios savo žvaigždės Khvichos Kvaratskhelios, kuris pratęsimo metu buvo pakeistas dėl traumos.

Georgia will play at the Euros for the first time in history



What a moment for them pic.twitter.com/pyIkCjSyNJ