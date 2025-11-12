 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Sajus pagelbėjo varžovus triuškinant 43 taškais

2025-11-12 18:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 18:47

FIBA Europos taurėje triuškinančią pergalę pasiekė Martyno Sajaus atstovaujami Izmiro „Aliaga Petkim" (4/1).

M.Sajus džiaugėsi triuškinančia pergale (FIBA nuotr.)

FIBA Europos taurėje triuškinančią pergalę pasiekė Martyno Sajaus atstovaujami Izmiro „Aliaga Petkim“ (4/1).

0

Lietuvio ekipa namie 101:58 (26:14, 25:6, 22:22, 28:16) nušlavė Larnakos AEK (2/3).

Intrigos rungtynėse neliko dar iki ilgosios pertraukos (51:20), o svečiai skirtumo neaptirpdė net ir aikštėje pasirodžius rezerviniams penketams.

Komandos tarpusavyje grūmėsi ir spalio 22-ąją, tuomet rezultatas buvo visiškai kitoks – kipriečiai namie laimėjo 84:78.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Sajus per 16 minučių surinko 8 taškus (3/3 dvitaškių, 2/5 baudų metimų), 2 atkovotus ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką, pražangą bei 9 naudingumo balus.

26 taškus į pergalę įnešė Davidas Efianayi (6/8 tritaškių), 15 – Yannickas Franke (1/5 tritaškių, 5 atk. kam.), 12 – Troy’us Savas, 11 – Robertas Blumbergas (7 atk. kam.), 10 – Jehyve’as Floydas (7 atk. kam.).

Svečių gretose rezultatyviausias buvo 11 taškų sukrapštęs Taveionas Hollingsworthas (3/12 metimų).

Izmiro klubas dar nėra garantuotas dėl vietos kitame etape, kuriame atsidurs visų grupių nugalėtojos ir šešios iš dešimties antrąsias vietas užėmusių komandų.

Dėl pirmosios vietos C grupėje „Aliaga Petkim“ grumsis po savaitės (lapkričio 19-ąją), lankydamiesi pas Oradijos CSM (3/1).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Sajus žibėjo ryškiai (FIBA nuotr.)
Solidus Sajaus pasirodymas vedė „Aliaga Petkim“ į triuškinamą pergalę
M.Sajus surinko 14 taškų (FIBA nuotr.)
Sajus pelnė 14 taškų, bet patyrė nesėkmę FIBA Europos taurėje

