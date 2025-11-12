Sajus pagelbėjo varžovus triuškinant 43 taškais

Lietuvio ekipa namie 101:58 (26:14, 25:6, 22:22, 28:16) nušlavė Larnakos AEK (2/3).
Intrigos rungtynėse neliko dar iki ilgosios pertraukos (51:20), o svečiai skirtumo neaptirpdė net ir aikštėje pasirodžius rezerviniams penketams.
Komandos tarpusavyje grūmėsi ir spalio 22-ąją, tuomet rezultatas buvo visiškai kitoks – kipriečiai namie laimėjo 84:78.
M.Sajus per 16 minučių surinko 8 taškus (3/3 dvitaškių, 2/5 baudų metimų), 2 atkovotus ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką, pražangą bei 9 naudingumo balus.
26 taškus į pergalę įnešė Davidas Efianayi (6/8 tritaškių), 15 – Yannickas Franke (1/5 tritaškių, 5 atk. kam.), 12 – Troy’us Savas, 11 – Robertas Blumbergas (7 atk. kam.), 10 – Jehyve’as Floydas (7 atk. kam.).
Svečių gretose rezultatyviausias buvo 11 taškų sukrapštęs Taveionas Hollingsworthas (3/12 metimų).
Izmiro klubas dar nėra garantuotas dėl vietos kitame etape, kuriame atsidurs visų grupių nugalėtojos ir šešios iš dešimties antrąsias vietas užėmusių komandų.
Dėl pirmosios vietos C grupėje „Aliaga Petkim“ grumsis po savaitės (lapkričio 19-ąją), lankydamiesi pas Oradijos CSM (3/1).
