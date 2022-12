Sabonio vedami „Kings“ krito nuo „Knicks“ rankos

Rezultatyviausiai „Kings“ komandoje žaidęs D. Sabonis per 39 min. surinko dvigubą dublį: pelnė 20 taškų (7/10 dvit., 6/11 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Lietuvio komandoje taip pat gerai pasirodė ir Keeganas Murray sumesdamas 18 taškų ir Kevinas Huerteris su 17 taškų.

Visgi, tokių „Kings“ žaidėjų pasirodymų neužteko. „Knicks“ jau po pirmojo kėlinio buvo priekyje rezultatu 36:22. Nors Sakramento komanda atkakliai bandė prisivyti varžovus ir sumažinti atotrūkį, tačiau „Knicks“ vėl sėkmingai sugebėdavo pabėgti.

Niujorko komanda tris iš paskutinių keturių varžovų komandų sugebėjo palikti už 100 taškų ribos.

Domantas got his hard hat on today👷‍♂️ 😤@Dsabonis11 | #RoarWithUs pic.twitter.com/xyVDvm135u