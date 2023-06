„Rytas“ gali prarasti lyderį – Fosterio karjera krypsta į Kiniją

Žurnalistas Emiliano Carchia „Twitter“ socialiniame tinkle paskelbė, kad 28 metų 191 cm ūgio gynėjas sukirto rankomis su Šandongo „Hi-Speed Kirin“ klubu.

Anksčiau šiame klube žaidė ir neseniai su „AS Monaco“ ekipa Prancūzijos čempionų titulą iškovojęs Donatas Motiejūnas.

M. Fosteris Čempionų lygoje žibėjo, kai per 31 minutę pelnė 20,6 taško, atkovojo 3,2 kamuolio, atliko 3,5 perdavimo bei rinko 16,5 naudingumo balo. Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) skaičiai per 28 minutes siekė 16,5 taško, 3,1 atkovoto kamuolio, 3,1 rezultatyvaus perdavimo bei 14 naudingumo balų.

Marcus Foster is signing with Shandong, I am told.

Roster spent the season with Rytas averaging 16.5ppg in LKL and 20.6ppg games in BCL