„Rytą“ palikęs Williamsas karjerą pratęs antroje Italijos lygoje

30 metų 203 cm ūgio puolėjas karjerą pratęs antroje Italijos lygoje.

Amerikietis sukirto rankomis su Trapano „2B Control“ klubu.

Krepšininkas Vilnių paliko šių metų kovo mėnesį, kai dėl drausmės pažeidimų buvo nutarta atsisveikinti su puolėju.

📝 Jarvis Williams joins Trapani Shark and will compete in the @LNPSOCIAL 🇮🇹



The 6'8" PF/C spent the last two seasons in the @betsafeLKL playing with @RytasVilnius 🇱🇹



Let's work Jarvis!! 💪🏿#TangramSports#FollowYourDreamsWithUs pic.twitter.com/C0dyNCXGBN