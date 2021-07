Ryškiausia olimpinio krepšinio žvaigždė: Durantas sieks tapti rekordininku

JAV vyrų krepšinio rinktinei ruošimosi Tokijo olimpinėms žaidynėms pradžia nebuvo pati geriausia – ji pralaimėjo dvejas iš trijų draugiškų rungtynių. Tačiau savo komandoje jie turi vieną iš pasaulio krepšinio žvaigždžių – Keviną Durantą, kuris yra dukart NBA ir olimpinis čempionas.

Tačiau į Tokiją vykstanti JAV komanda, nors ir prikimšta elitinių NBA talentų, turi ribotą olimpinę patirtį, o praėjusiuose žaidynėse varžėsi tik trys žaidėjai (įskaitant K. Durantą).

Ir jei JAV olimpinė komanda įrodys, kad jiems vis dar priklauso neoficialusis mėgstamiausiųjų titulas, ir Tokijuje užsitikrins ketvirtą aukso medalį iš eilės, K. Durantas turės panaudoti visus savo tarptautinio krepšinio įgūdžius ir patirtį, kad vestų JAV į šlovę.

Nors šis iššūkis yra didelis, šis krepšininkas tam yra labai tinkamas.

Įrodęs, kad gali laimėti

Kai „USA Basketball“ paskelbė 12 žmonių, vyksiančių į olimpines žaidynes, sąrašą, K. Duranto vardas išsiskyrė iš komandos draugų, nors jie ir patys yra išskirtiniai žaidėjai.

Nuo tada, kai į NBA pateko kaip antras 2007 metų naujokų biržos šaukimas, K. Durantas tapo krepšinio meistriškumo pavyzdžiu. Šalia to, kad K. Durantas 2 kartus laimėjo NBA čempionų titulus, būdamas San Francisko „Warriors“ ekipos nariu 2017 ir 2018 metais (abejais metais buvo pripažintas naudingiausiu finalo žaidėju), krepšininkas 11 kartų buvo išrinktas į Visų žvaigždžių rungtynes, keturis kartus karjeroje buvo daugiausiai taškų renkantis žaidėjas NBA, šešis kartus išrinktas į pirmąją NBA komandą, 2008 metais laimėjo metų naujoko titulą ir 2014 buvo pripažintas lygos naudingiausiu žaidėju.

Nors 2020-21 metų sezonas K. Durantui baigėsi nusivylimu, nes jo komanda Bruklino „Nets“ buvo nugalėta atkrintamųjų Rytų konferencijos pusfinalyje, 208 centimetrų ūgio puolėjo statistika buvo įspūdinga – 26,9 taško, 7,1 atkovoto kamuolio ir 5,6 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Jo pasirodymas buvo didelis pasiekimas, turint omenyje, kad K. Durantas vėl pradėjo žaisti tik praėjus 18 mėnesių po operacijos dėl plyšusios Achilo sausgyslės. Traumą jis patyrė penktosiose 2019 m. NBA finalo rungtynėse.

Akivaizdu, kad K. Durantas grįžo į pasaulinės klasės žaidimą pačiu laiku.

Kevino Duranto atsidavimas olimpinei JAV komandai

K. Durantui laimėjimas ant parketo neapsiriboja vien NBA aikštelėmis.

Įskaitant vyrų rinktinės treniruočių stovyklas, 32-ejų vyras žaidė 11 JAV krepšinio komandų, o per tą laiką dar iškovojo du olimpinius aukso medalius ir 2010-aisiais – FIBA pasaulio čempionatą.

Akivaizdu, kad K. Durantui nebėra ko įrodyti, kalbant apie tarptautines varžybas, ir tikrai niekas jo nebūtų kritikavęs, jei jis būtų atsisakęs žaisti Tokijuje, norėdamas pailsėti ne sezono metu.

Tačiau Vašingtone užaugusiam atletui dėl dalyvavimo niekada nekilo abejonių.

K. Durantas į olimpines žaidynes vyks kaip vienas iš keturių vyrų žaidėjų, atrinktų į tris ar daugiau JAV olimpinių komandų (kiti trys yra Carmelo Anthony, LeBronas Jamesas ir Davidas Robinsonas). „Tokyo 2020“ varžybose jis ne tik turės galimybę pralenkti C. Anthony olimpiniais taškais, (K. Durantas turi 311 taškų, vos 25 atsilikdamas nuo C. Anthony surinktų 336 taškų), bet jis taip pat galėtų prisijungti prie C. Anthony ir būti vieninteliais dviem vyrais žaidėjais JAV krepšinio istorijoje, kurie iškovojo tris olimpinius aukso medalius.

Tačiau prieš pradedant galvoti apie šį konkretų rekordą, jau nekalbant apie trečiojo aukso medalio užsitikrinimą Japonijoje, jis ir jo JAV komandos draugai pirmiausia turi susitvarkyti su problemomis, kurias matėme priešolimpinėse draugiškose rungtynėse.

„Mes būsime pasiruošę“

Nors daugelis komentatorių įnirtingai išreiškė paniką dėl JAV draugiškų rungtynių po neįtikėtino pralaimėjimo Nigerijai ir dar vieno pralaimėjimo Australijai, K. Durantas teigė, kad komanda „susitvarkys“.

„Lengva tai pasakyti po dviejų pralaimėjimų be jokio konteksto, – K. Durantas sakė „Yahoo Sports“. – Tiesiog pažiūrėkite į kiekvienos komandos sąrašą ir rasite atsakymą. Jei ieškote NBA talentų, tos komandos turi tai. Supraskite, kur esame kaip komanda, ir tada galėsite daryti prielaidas.“

„Mes turime visus geriausius lygos žaidėjus, tačiau kitose nacionalinėse rinktinėse taip pat yra NBA žaidėjų, kurie dabar yra pirmosios opcijos puolime ir yra įpratę atlikti šį vaidmenį tarptautiniu mastu. Mes vis dar derinamės kaip komanda, ir tai nėra pasiteisinimas. Yra daugybė konteksto, kurį žmonės turi suprasti. Nesitikėjome, kad pralaimėsime rungtynes, tačiau būna ir pralaimėjimų. Mes susitvarkysime“, – tęsė K. Durantas.

„Mes esame komanda, kuri vis dar bando susižaisti ir rasti savo tapatybę, – pridūrė K. Durantas. – Mes turime tiek daug puikių žaidėjų, todėl galime žaisti skirtingai, o kartais mes esame neryžtingi gynyboje ir puolime. Mums dar bandant tai išsiaiškinti, užsienio komandos yra susižaidusios ir jau puikiai vykdo savo derinius. Mes dar tik dirbame su savo deriniais. Žvaigždės nulėmė mūsų pralaimėjimus pirmosiose rungtynėse.“

JAV trečiosiose draugiškose rungtynėse didžiuliu skirtumu 108:80 įveikė Argentiną. K. Durantas ir Bradley'as Bealas buvo rezultatyviausi žaidėjai – abu pelnė po 17 taškų. Tiesa, nuo to laiko, kai liepos 14 d. B. Bealas buvo įtrauktas į sveikatos ir saugos protokolą, jam nebuvo leista dalyvauti olimpinėse žaidynėse.

JAV vyrų komanda, prieš išvykdama į Tokiją, liepos 18-ąją Las Vegase sužaidė dar vienose draugiškose rungtynėse prieš Ispaniją (83:76). Liepos 16 d. numatytos JAV ir Australijos rungtynės buvo atšauktos dėl sveikatos ir saugos protokolų.

Žinoma, tikrieji išbandymai prasidės liepos 25 d. Tokijuje, kai JAV žais pirmąsias rungtynes prieš Prancūziją. Ir nors JAV komanda patiria didžiulį spaudimą iškovoti ketvirtąjį aukso medalį kaip dominuojanti pasaulio krepšinio tauta, K. Durantas sako, kad jis, jo komandos draugai ir treneriai yra pasirengę iššūkiui:

„Žinojome, kad nebus lengva, ir esame pasirengę daug dirbti. Mūsų tikslas [iškovoti auksą] nepasikeitė. Mes būsime pasiruošę.“