Ruudas van Nistelrooy`us palieka „Leicester City“: klubo vairą perima Russellas Martinas

Olandas R. van Nistelrooy’us atvyko į „Leicester City“ su didelėmis ambicijomis, tačiau realybė buvo negailestinga: vos penkios pergalės per 26 rungtynes, aštuonių nelaimėtų rungtynių serija ir triuškinantis 24:55 įvarčių santykis. Komanda ne tik prarado vietą „Premier“ lygoje, bet ir liko be aiškios žaidimo vizijos. Dalis žaidėjų ir personalo viešai kritikavo taktinį chaotiškumą bei komunikacijos trūkumą – būtent dėl to klubo vadovybė nusprendė ieškoti naujo kelio.

R. van Nistelrooy’us pastarąsias savaites buvo paliktas nežinioje – klubas delsė komunikuoti dėl ateities, o pats strategas aktyviai planavo pasiruošimą „Championship“ sezonui. Tačiau galiausiai buvo pasirinkta nauja kryptis: „Leicester City“ nori trenerio, kuris įrodė gebėjimą grąžinti komandą į elitą.

Būtent toks yra Russellas Martinas – buvęs „Southampton“ treneris, kuris pernai sugebėjo iš pirmo karto grąžinti „Saints“ į „Premier“ lygą. 39-erių škotas išsiskiria aiškia žaidimo filosofija, gebėjimu suvaldyti spaudimą ir kurti ilgalaikę klubo viziją. Dėl šių savybių būtent R. Martinas tapo pagrindiniu kandidatu į „Leicester City“ vairą, nors tarp pretendentų buvo ir Sean’as Dyche’as.

Artimiausiomis dienomis turėtų būti užbaigtos formalios derybos, po kurių R. Martinas bus oficialiai pristatytas kaip naujasis „Leicester City“ treneris. Jam teks nelengva užduotis – ne tik sugrąžinti komandą į „Premier“ lygą, bet ir atkurti struktūrą, pasitikėjimą ir aiškią tapatybę po metų chaoso.

R. van Nistelrooy’aus era „Leicester City“ baigiasi tyliai ir be didesnių sentimentų. Klubas žvelgia į priekį – su nauju treneriu, nauja vizija ir viltimi, kad šįkart atsinaujinimas bus ne tik formalus, bet ir realus žingsnis atgal į Anglijos elitą.