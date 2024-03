Rungtynių gale galingai spurtavęs „7bet-Lietkabelis“ įveikė Jonavos klubą

Pergalėmis Nenado Čanako auklėtiniai prisivijo Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ (11-8).

Panevėžio komanda geriau pradėjo rungtynes ir atitrūko 24:15, kol šeimininkai plušo su mažai poilsio ir mažai keitimų. Gera Liutauro Lelevičiaus atkarpa skirtumą vertė dviženkliu (30:19), bet greitai spurtą organizavo ir „CBet“. Atsilikimas tirpo (27:32), puikiai savuosius šansus išnaudojo ne tik Justas Furmanavičius, bet ir naujokas Gabrielius Mažeika, o po dviejų kėlinių „7bet-Lietkabelis“ pirmavo 44:39.

Po didžiosios pertraukos „CBet“ stengėsi perimti kontrolę. Ivanas Gandia-Rosas pelnė savuosius taškus, o kapitonas Tauras Jogėla lygino rezultatą – 44:44. Nors panevėžiečiai paruošė atsaką, E.Šeškus pirmąsyk rungtynėse išvedė į priekį Jonavos ekipą – 52:51. Lygiai kėlinys klostėsi ir toliau, o jam pasibaigus lygybė išliko – 61:61.

Prieš akis buvo lemiamos 10 minučių. Džordže Gagičius pražangomis išsiėmė save iš žaidimo, o panevėžiečiai atgavo tik trapų pranašumą – 66:64. Svarbius taškus pelnė Gabrielius Maldūnas, vėliau – L.Lelevičius ir M.Varnas, tad „7bet-Lietkabelis“ jautėsi tvirčiau – 72:64. Liko žaisti 6 minutės, T.Jogėla bandė įžiebti viltį jonaviečiams, bet ją žlugdė N.Popovičiaus dėjimas bei M.Varno tritaškis – 77:66. Galiausiai Panevėžio komanda užtikrintai užbaigė rungtynes.

„CBet“ vertėsi be Strahinjos Mičovičiaus ir Mike‘o Lewiso.

Naujokas G.Mažeika per 11 minučių pelnė 4 taškus, o Ousmane‘as Drame per tiek pat laiko įmetė 2 taškus ir atkovojo 2 kamuolius. Taip pat debiutavęs Tomas Stankevičius per pusantros minutės pasižymėjo -2 naudingumo balais.

„CBet“: Justas Furmanavičius 15, Tauras Jogėla 14, Edvinas Šeškus, Ivanas Gandia-Rosas ir Ivanas Marinkovičius – po 13.

„7bet-Lietkabelis“: Nikola Popovičius 18, Paulius Valinskas 15, Gediminas Orelikas 13, Liutauras Lelevičius ir Martynas Varnas – po 10.