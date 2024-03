Rudy Gobertas pažėrė įtarimų NBA teisėjams: „Lažybų verslas gadina mūsų žaidimą“

Prancūzas įtaria, kad didele dalimi rungtynių scenarijus režisuoja ir lygos arbitrai, kurie yra įsitraukę į įvairias lažybas ir taip siekia užsidirbti pinigų.

„Aš padariau klaidų. Neįdėjau į krepšį, klaidų nutinka. Teisėjai taip pat klysta, bet kartais man atrodo, kad tai daugiau nei tik klaidos. Manau, visi lygoje tai mato ir supranta. Turime tai sutvarkyti. Lažybų verslas gadina mūsų žaidimą. Tai nėra gerai NBA lygai. Lažybos tampa vis didesniu reiškiniu ir, manau, kad tai turi įtakos teisėjų sprendimams“, – apie krepšinį nuodijantį lažybų verslą „The Athletic“ žurnalistui prabilo R. Gobertas.

Rudy Gobert gets a technical foul for making money gestures 😅 pic.twitter.com/B52BQmIeBJ

Po pinigų gesto krepšininkas susilaukė techninės pražangos, o lyga neabejotinai peržiūrės R. Goberto veiksmus. Dėl kritikos teisėjams jam gresia piniginė bauda ir kelerių rungtynių diskvalifikacija.

„Būsiu tas blogasis vyrukas, kuris pirmas apie tai pasakys. Neturėtų taip būti mūsų lygoje“, – pridėjo Prancūzijos rinktinės ir „Timberwolves“ aukštaūgis.

Pražangą puolime R. Gobertas gavo, kai bandė atsikovoti kamuolį puolime ir dėl jo kovodamas stumtelėjo „Cavaliers“ vidurio puolėją Jarretą Alleną.

