Rose Namajunas dėl koronaviruso protokolo nekovos turnyre Filadelfijoje

R.Namajunas planavo susikauti su graplingo žvaigžde Danielle Kelly. Deja, likus vos porai dienų iki turnyro pranešta, kad R.Namajunas jame negalės dalyvauti. Oficialiai skelbiama, kad lietuvių kilmės kovotoja į turnyrą neatvyks dėl covid-19 protokolo.

Įdomu tai, kad R.Namajunas vietą užims Carla Esparza, kuri ir susikaus su D.Kelly. Simboliška tai, kad būtent C.Esparza 2022 m. turėtų tapti kita R.Namajunas varžove UFC narve.

Lietuvių kilmės kovotojai tai būtų proga atsirevanšuoti už nesėkmę 2014 m.

Turnyre bus galima išvysti ir daugiau gerai žinomų UFC kovotojų, tokių kaip Kevinas Hollandas, Neilas Magny, Donaldas „Kaubojus“ Cerrone‘as, Clay Guida, Billy Quarantillo, Renato Moicano ir Andre Petroski.

Carla Esparza replacing Rose Namajunas against Danielle Kelly this Thursday in the #FURYPro3 Main Event. Namajunas was removed from the card due to COVID-19 protocol. (via press release) pic.twitter.com/18NIwJoRP4