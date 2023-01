Ronaldo žinutė Messi: „Gera sutikti senus draugus“

Tai buvo viena iš retų, o galbūt net ir paskutinė, galimybė vienoje aikštelėje vėl išvysti ilgamečius varžovus C.Ronaldo ir Lionelį Messi.

L.Messi pasižymėjo 3-ią minutę, tuo tarpu C.Ronaldo realizavo 11 metrų baudinį bei įmušė dar vieną įvartį jau 6-ą pirmojo kėlinio pridėtą minutę.

Abu žaidėjai buvo pakeisti 62-ą minutę.

Prieš rungtynes buvo užfiksuota, kaip futbolininkai draugiškai kalbasi tarpusavyje bei apsikabina, o po rungtynių C.Ronaldo perdavė kolegai žinutę ir per socialinius tinklus.

„Džiaugiuosi sugrįžęs į aikštelę ir pelnęs įvarčius. Taip pat labai malonu pamatyti senus draugus!“, – rašė Saudo Arabijoje debiutavęs C.Ronaldo.

So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!👍🏼 pic.twitter.com/qZqKGHsrVD