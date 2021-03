Ronaldo pagal įmuštus įvarčius aplenktas Pele: „Mėgaujuosi kiekvienu tavo maču“

„Gyvenimas yra vienišas skrydis, kiekvienas kuria savo kelią. Kokią nuostabią kelionę tu turi! Aš labai tavimi žaviuosi, mėgaujuosi kiekvienu tavo maču ir tai niekam nėra paslaptis. Sveikinu pagerinus mano įvarčių rekordą oficialiose rungtynėse. Tik apgailestauju, kad negaliu šiandien tavęs apkabinti. Palieku šią nuotrauką su didele pagarba ir meile, kaip mūsų ilgametės draugystės simbolį“, – rašė Pele.

Kadangi FIFA neveda oficialaus rekordo, kas yra rezultatyviausias visų laikų žaidėjas, šis rekordas kelia daugybę ginčų.

Užsienio žiniasklaidoje jau anksčiau buvo pasirodę sveikinimų C.Ronaldo, kai jis pasiekė 760 įvarčių ribą, nes jis neva aplenkė Austrijos ir Čekijos puolėjo Josefo Bicano rezultatą (759 įvarčiai).

Visgi vėliau Čekijos futbolo asociacija pareiškė, kad peržiūrėjus jo karjeros statistiką paaiškėjo, jog 1931–1955 m. laikotarpyje J.Bicanas pelnė 821 įvartį, nors FIFA skelbia, kad jis yra pelnęs 805 įvarčius.

Remiantis „Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), kurią kaip pagrindinę futbolo statistikos duomenų bazę naudoja kelios pagrindinės sporto žiniasklaidos, įskaitant ir ESPN, Pele įmušė 775 įvarčius ir tai yra aštuoniais daugiau, nei tvirtina pats Pele.

Pats 36-erių metų C.Ronaldo po rungtynių su „Napoli“ taip pat pirmą kartą viešai prakalbo apie šį rekordą bei paaiškino, kodėl laukė Pele pripažinimo.

„Pastarosios kelios savaitės buvo užpildytos naujienomis ir statistika, laikančia mane rezultatyviausiu žaidėju futbolo istorijoje, pralenkusiu 757 įvarčius pelniusį Pele. Nors esu dėkingas už pripažinimą, tačiau dabar man atėjo laikas paaiškinti, kodėl to nepripažinau iki pat šios akimirkos. Amžinas ir besąlygiškas susižavėjimas ponu Edsonu Arantesu do Nascimento (Pele), pagarba 20-ojo amžiaus futbolui, paskatino mane į oficialią statistiką pridėti 9 įvarčius San Paulo valstijos rinktinėje, taip pat vienintelį jo įvartį Brazilijos karinėje komandoje (viso 767, – aut. past.). Nuo to laiko pasikeitė tiek pasaulis, tiek futbolas, tačiau nereiškia, kad tiesiog galime ištrinti istoriją dėl savo interesų. Šiandien, kai oficialiai įmušiau 770 įvarčius, pirmieji žodžiai eina tiesiai Pele.

Pasaulyje nėra žaidėjo, kuris nebūtų augęs klausantis istorijų apie jo žaidimą, įvarčius ir pasiekimus, o aš – ne išimtis. Dėl šios priežasties esu kupinas džiaugsmo ir pasididžiavimo, nes pasiekiau tikslą, kuris leidžia pagerinti Pele rekordą, apie kurį niekada negalėjau svajoti, kol buvau vaikas iš Madeiros.

Ačiū visiems tiems, kurie dalyvavo šioje nuostabioje kelionėje kartu su manimi. Mano komandos draugams, varžovams, sirgaliams visame pasaulyje ir svarbiausia – šeimai, artimiesiems, draugams: patikėkite manimi, kai sakau, kad nebūčiau to pasiekęs be jūsų. Dabar nekantrauju sulaukti kitų rungtynių ir iššūkių. Kiti rekordai ir trofėjai. Patikėkite manimi, ši istorija yra toli nuo pabaigos. Ateitis yra rytoj ir mes turime iškovoti dar daug pergalių su „Juventus“ ir Portugalijos rinktine. Prisijunkite prie manęs šioje kelionėje. Pirmyn!“, – rašė C. Ronaldo.