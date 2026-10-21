Ronaldo nerealizavo 11 m baudinio, tačiau „Al Nassr“ šventė pergalę

C. Ronaldo pirmojo kėlinio pabaigoje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio. Portugalo smūgiuotas kamuolys skriejo šalia varžovų vartų ir rezultatas išliko nepakitęs.
Nepaisant to, Joao Felixas sužaidus valandą nuostabiu smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir išvedė „Al Nassr“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
Priminsime, jog C. Ronaldo tai buvo pirmosios rungtynės po to, kai Portugalijos futbolo federacija jam skyrė 30 dienų diskvalifikaciją ir 255 eurų baudą. Portugaloprisipažinimas ir nepriekaištinga drausminė praeitis padėjo sumažinti bausmę.
„Al Nassr“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 22 taškus ir rikiuojasi trečioje lygos turnyrinės lentelės vietoje bei nuo antroje vietoje esančio „Al Hilal“ atsilieka 2 taškais, o nuo vienu susitikimu daugiau sužaidusio lyderio „Al Qadsiah“ – 3 taškais.
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