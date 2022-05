„Roland Garros“: pergalingai startavęs Nadalis pagerino Federeriui priklausiusį visų laikų rekordą

Vyrų vienetų varžybose dėl lietaus nepavyko sužaisti visų suplanuotų mačų. Tiesa, tai nepaveikė ryškiausių turnyro žvaigždžių, nes jos galėjo žaisti kortuose su uždengiamu stogu.

Pirmadienį turnyrą pradėjo „grunto karalius“ Rafaelis Nadalis (ATP-5). Net 13 kartų „Roland Garros“ čempionu tapęs ispanas pirmajame rate per maždaug 2 valandas 6:2, 6:2, 6:2 pranoko australą Joaną Thompsonrdą (ATP-82).

R. Nadalis nė viename sete nebuvo atsidūręs sudėtingoje situacijoje. J. Thompsonas „break pointus“ kurdavosi tuo metu, kai ispanas jau būdavo susikrovęs triuškinantį pranašumą ir leisdavo sau kiek atsipalaiduoti, tad tai setų eigos praktiškai nepakeisdavo.

Ispanas antraisiais padavimais laimėjo net 77 proc. įžaistų kamuoliukų (australas – 42 proc.) ir realizavo 7 iš 11 turėtų „break pointų“ (australas – 1 iš 2).

Beje, R. Nadalis šia pergale įsirašė į teniso istoriją. Tai buvo 106-oji ispano pergalė „Roland Garros“ vienetų varžybose. Tai – geriausias rezultatas per istoriją bet kuriame iš „Didžiojo kirčio“ turnyrų. Iki šio mačo rekordą su R. Nadaliu dalinosi šveicaras Rogeris Federeris. Jis Vimbldone yra laimėjęs 105 vienetų mačus.

Most wins at a single Grand Slam 🔝



106 Rafael Nadal (Roland-Garros)

105 Roger Federer (Wimbledon)

98 Jimmy Connors (US Open)

89 Roger Federer (US Open)#RolandGarros pic.twitter.com/C9Bkpu8VKU