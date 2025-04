Rokas Lukošaitis. Kai žaidimai tampa bendru nuotykiu: mano TOP 5 poroms

REKLAMA

„Split Fiction“

Mano didžiausia rekomendacija atitenka Co-op stiliaus žaidimui – „Split Fiction“. Tai visiškai naujas dviejų žaidėjų režimo žaidimas, kurį sukūrė Hazelight studija – žinoma dėl savo išskirtinio dėmesio būtent tokio pobūdžio žaidimams. Negaliu nuslėpti savo nuostabos – tai buvo išties įspūdinga patirtis žaisti kartu su antrąja puse.

Žaidimas nebuvo nei per lengvas, nei per sudėtingas, todėl iššūkio jausmas niekur nedingo. Jis įvairus, spalvingas ir įtraukiantis. Pagrindinė istorijos ašis – dvi merginos, patekusios į skirtingus simuliacinius pasaulius, iš kurių turi ištrūkti. Vienos jų pasaulis – futuristinis, primenantis Cyberpunk 2077 visatą, kitos – fantastinis, kuriame veikia magija ir burtai. Viso žaidimo metu šokinėsite tarp šių dviejų pasaulių ir turėsite atlikti įvairias užduotis.

Jei galėčiau skirti įvertinimą, nedvejodamas duočiau tvirtą 9,5 iš 10. Mano nuomone, tai vienas geriausių 2025-ųjų metų žaidimų.

„It Takes Two“

Tie patys kūrėjai – „Hazelight Studios“ – yra išleidę ir dar vieną nuostabų žaidimą, kuris 2021-aisiais tapo metų žaidimu – „It Takes Two“. Jo principas panašus kaip ir anksčiau minėto Split Fiction, tačiau šįkart įsikūnijate į porą – vyrą ir moterį, išgyvenančius santykių krizę.

Žaidimo tikslas – per tam tikras užduotis, kurias turėsite atlikti kaip pora, sutvarkyti jūsų personažų santykius. Visgi tai tikrai nebus paprasčiausia kelionė per užduotis – jūs būsite įtraukti į gana įdomų siužetą, kurio pagrindinis vedlys bus charizmatiškasis Daktaras Hakimas – tai gyva Meilės Knyga, kuri ir duos jums įvairiausias užduotis darnių santykių link. Kai pats žaidžiau šį žaidimą su savo antrąja puse, kaskart pasirodžius pačiam Daktarui Hakimui, tikrai smagiai pasijuokdavome. Įspūdingas žaidimas, kuriam skiriu 9 iš 10.

„Minecraft“

Žaidimas, kuris, neabejoju, išliks populiarus dar dešimtmečius – tiek tarp vaikų, tiek tarp suaugusiųjų – tai legendinis „Minecraft“. Į šį sąrašą jis pateko ne be reikalo – Minecraft puikiai tinka žaisti su savo antrąja puse.

Tai kubelių pasaulis, kuriame galima daryti BET KĄ. Galite leistis į nuotykius ieškant požemiuose gėrybių, statyti savo virtualius svajonių namus ar tiesiog tyrinėti didžiulį žaidimo pasaulį. Galimybės čia – neribotos.

Įdomiausia yra tai, jog Minecraft gali padėti labiau pažinti žmogų. Tiesiog leiskite iniciatyvą savo partneriui: paklauskite, ką jis ar ji norėtų veikti, ir sekite paskui. Netruksite pastebėti tikruosius jo ar jos pomėgius, prioritetus ir net kūrybiškumo lygį. Šiam žaidimui drąsiai skiriu stiprų 9 iš 10

„Portal 2“

Ieškote galvosūkių ir iššūkių? Tuomet verta prisiminti seną, bet labai gerą, 2011-aisiais išleistą „Portal 2“. Žaidime dviese valdysite du robotus, turinčius specialius portalus atidarančius ginklus. Jūsų užduotis – įveikti įvairius kambarius, kuriuos pereisite tik pasitelkdami komandinį darbą bei gerai pasukę galvas.

Lengva tikrai nebus – čia reikės tiek loginio mąstymo, tiek ištvermės, tačiau galutinis rezultatas, pasiektas kartu, tikrai džiugins. Nors „Portal 2“ žaidžiau jau gana seniai, įspūdžiai vis dar gyvi – skiriu jam tvirtą 8 iš 10.

„Baldur’s Gate 3“

Pabaigai palikau savo mėgstamiausią šių laikų žaidimą – „Baldur’s Gate 3“. Tai sudėtingiausias žaidimas šiame sąraše, bet patikėkite – tai tikras šedevrų šedevras. 2023-aisiais tapęs geriausiu metų žaidimu, „Baldur’s Gate 3“ siūlo neįtikėtinai turtingą pasaulį su įsimintinais personažais, o unikalus šio žaidimo aspektas – tai, kad istoriją kuriate jūs patys.

Tai reiškia, kad kiekvienas žaidėjas gali atlikti savitus sprendimus, kurie turės tiesioginę įtaką žaidimo eigai. Jeigu esate susipažinę su stalo žaidimu „Dungeons and Dragons“, šis žaidimas remiasi būtent tuo principu. Tačiau turiu įspėti, sunkiausia ir kompleksiškiausia šio žaidimo dalis yra kovos mechanikos. Jos vyksta ėjimų principu (turn-based). Jas perprasti prireiks laiko, bet vėlgi - tikrai verta. Žaidimas turi per 17000 tūkstančių skirtingų pabaigų. Be jokios abejonės – skiriu šiam žaidimui 10 iš 10.

Tikiuosi, kad šiame sąraše kiekvienas atradote bent vieną žaidimą, kurį norėsite išbandyti su savo antrąja puse. Nors visi paminėti žaidimai – labai skirtingi, kiekvienas jų siūlo kažką unikalaus: vieni – įtraukiančius nuotykius ir įdomią istoriją, kiti – laisvę tyrinėti žaidimo pasaulį, susiduriant su įvairiais iššūkiais.

Gerų žaidimų ir bendrų nuotykių!