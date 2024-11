Roboto tikslumu žaidęs Domantas Sabonis įsirašė vieną įspūdingiausių karjeros trigubų dublių

Lietuvos rinktinės centras žaidė atsipalaidavęs, po praėjusiose rungtynėse pataikyto pergalingo metimo. Jis per 33 minutes pelnė 17 taškų (6/6 dvit, 5/5 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko net 13 rezultatyvių perdavimų.

Itin efektyviai visas savo progas išnaudojęs lietuvis pagal trigubus dublius šiame sezone pakilo į antrąją vietą visoje lygoje (3), dabar nusileisdamas tik serbui Nikola Jokičiui (4). Du yra atlikęs Detroito „Pistons“ lyderis Cade'as Cunninghamas.

Dar įspūdingiau tai, kad trigubą dublį aukštaūgis padarė ne tik realizuodamas visus metimus, bet ir nepadarydamas nė vienos klaidos, o tokį prašmatnų trigubą dublį per visą NBA istoriją be jo taip pat yra atlikęs tik N. Jokičius.

Dešimtąjį kamuolį D. Sabonis atkovojo, kai Kalifornijos valstijos ekipa pirmavo 111:102 ir ore pataisė netikslų Keegano Murray metimą.

Sabonis tonight:



17 PTS

11 REB

13 AST (0 TOV)

6-6 FG



Joins Jokic as the only players this century to record a triple-double on 100 FG% and 0 TOV. pic.twitter.com/TXuS1FKbPI