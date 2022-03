REKLAMA

„Nedažnai pavyksta įmušti tris įvarčius per vieną kėlinį, tuo labiau Čempionų lygoje. Esu laimingas ir visada alkanas įvarčių“, – perduoda puolėjo žodžius „Bayern & Germany“.

Po šių rungtynių R.Lewandowskis tapo Čempionų lygos lyderiu pagal įmuštus įvarčius. Lenko sąskaitoje – 12 įvarčių.

Be to, 33-ų žaidėjo „hat-trickas“ tapo greičiausiu per visą Čempionų lygos istoriją. Tam prireikė vos 10 min. ir 22 sekundžių.