„Riterių“ treneris: „Futbolas nėra mygtukas, kurį paspaudus pradeda groti „Aleliuja“

Per pirmąjį ratą „Riteriai“ sugebėjo nutraukti dvi ilgas serijas – po 28 mėnesių, pagaliau, buvo nugalėta „Sūduva“ ir net po 34 mėnesių – „Kauno Žalgiris“. Taip pat buvo pakartotas geriausias gynybos rezultatas, kai per devynerias rungtynes praleisti tik keturi įvarčiai.

Šiame tekste „Riterių“ vyriausiasis treneris Glennas Stahlis apžvelgs tai, ką su komanda jam pavyko pasiekti. Visų pirma, iškovoti 17 taškų.

„Surinkome tiek taškų, kiek jų nusipelnėme. Jei pažiūrėtumėm į kiekvienas rungtynes, tai jie, galbūt, galėjo pasiskirstyti kitaip. Pavyzdžiui, galėjome geriau sužaisti su „Šiauliais“, tačiau, kita vertus, galėjome nenugalėti „Bangos“. Įvertinus mūsų pasiruošimą ir tai, kad nemažai svarbių žaidėjų prisijungė jau prasidėjus čempionatui, mūsų rezultatas nėra prastas. Už visą nuveiktą darbą noriu padėkoti vaikinams bei savo štabui“, – sakė G. Stahlis.

Pirmajame rate „Riteriai“ net tris kartus laimėjo rungtynes rezultatu 1:0. Tokia baigtis užfiksuota dvikovose prieš „Džiugą“, „Bangą“ ir „Kauno Žalgirį“.

„Tokios pergalės parodo komandos charakterį ir stiprybę. Analizuojant mūsų pergales, tai, be abejo, reikia atiduoti duoklę vidurio gynėjams. Mes praleidžiame labai mažai įvarčių, o man, kaip treneriui, tai yra, turbūt, svarbiausias akcentas.

Be to, jei nepraleidi įvarčio, žinai, kad bent tašką vis tiek iškovosi. Net jei nesiseks kurti ir nesiseks realizuoti sukurtų progų. Mūsų žaidimo organizacija pirmajame rate buvo pakankamai nebloga, o tai įrodo net šešerios sausos rungtynės. Sutikite, kad šešiskart per devynerias rungtynes nepraleisti nei vieno įvarčio yra labai geras rezultatas. Reziumuojant, pasakysiu, kad dar turime nepanaudotų ginklų, kuriuos šiame čempionate ištrauksime, o dažnai pasikartojantis rezultatas 1:0, neabejotinai, parodo komandos jėgą“, – kalbėjo G. Stahlis.

Per visą pirmąjį ratą „Riteriai“ praleido keturis įvarčius ir pagal šią statistiką su „Šiauliais“ dalinasi antrą-trečią vietas. Priminsime, kad du įvarčius „Riteriams“ įmušė Vilniaus „Žalgiris“, po vieną – „Šiauliai“ (į savus vartus) ir „Hegelmann“.

„Per pirmas trejas rungtynes mes sugebėjome išlaikyti vartus sausus, o pirmieji mums įmušė „Žalgirio“ futbolininkai. Daugelis tą situaciją prisimena kaip įspūdingą įvartį. Aš pabandysiu paaiškinti, kodėl žalgiriečiai apskritai tuomet galimybę smūgiuoti. Prieš kelias akimirkas iki to smūgio mūsų komandos gynėjas Akseli Kalermo patyrė traumą bei paliko aikštę. Likę žaidėjai taip greitai nesugebėjo persigrupuoti ir, deja, tai kainavo įvartį.

Antrasis „Žalgirio“ įvartis krito tada, kai mes dėjome maksimalias pastangas tam, kad išlygintumėm rezultatą. Galime prisiminti, kad Dima (Dmytro Bilonogas) tose rungtynėse turėjo fantastišką galimybę išlyginti rezultatą. Jei tai būtų pavykę, tada žaidimas būtų pasikeitęs ir žalgiriečiai tiek galimybių kontratakuoti nebūtų turėję. Man absoliučiai nėra skirtumo, kaip pralaimėti, ar 0:1, ar 0:2. Galiu užtikrintai pasakyti, kad tokiose situacijose mes visada rizikuosime. Net jei varžovams tai suteiks daugiau laisvų erdvių.

Trečiasis mūsų praleistas įvartis (su „Šiauliais“) buvo vėl, kai mūsų aikštėje buvo dešimt. Arta (Artūras Dolžnikovas) tuomet patyrė traumą ir mes ruošėmės jį keisti. Nespėjome ir tik todėl Felipe (Brisola) atsidūrė toje vietoje, iš kur buvo įsimuštas įvartis. Be abejo, Felipei toje situacijoje siaubingai nepasisekė.

Na, ir paskutinis praleistas įvartis prieš „Hegelmann“… pasakysiu taip, kad labiausiai nuviliantis įvartis. Mes toje situacijoje padarėme tris ar net keturis sprendimus. Kitaip tariant, žaidėme ne pagal susitarimą. Prisiminkime situaciją – ilgas perdavimas, Arma (Armantas Vitkauskas) nesugauna kamuolio, tačiau nėra nei vieno žaidėjo, kuris pagelbėtų vartininkui. Nei vieno. Nei ten, kur buvo priimtas kamuolys, nei ten, iš kur buvo įmuštas įvartis“, – dėstė „Riterių“ vairininkas.

Po paskutinių pirmojo rato rungtynių prieš „Kauno Žalgirį“ G. Stahlis pergalingo įvarčio autorių Dmytro Bilonogą pavadino Ole Gunaru Solskjaeru. Verta pažymėti, kad ukraniečio statistika kol kas įspūdinga – po keitimų į aikštę žengiantis D. Bilonogas per 145 minutes spėjo pasižymėti dviem įvarčiais ir vienu rezultatyviu perdavimu.

„Mane užvaldė emocijos. Mes visi puikiai žinome, kas vyksta Ukrainoje, todėl Dimos geri pasirodymai man ypač svarbūs. Taip, jis nežaidžia daug, tačiau tuomet, kai žaidžia, visuomet įneša energijos ir pakeičia patį žaidimą. Rungtynėse su „Kauno Žalgiriu“ jis buvo puikus visas 45 minutes, o tas įmuštas įvartis buvo uoga ant torto. Nuoširdžiai esu laimingas dėl jo sėkmės“, – gražių žodžių negailėjo G. Stahlis.

Per pirmąjį ratą „Riteriai“ iškovojo penkias pergales, tačiau paprašytas išskirti geriausias rungtynes, treneris to padaryti nesugebėjo.

„Labiau linkčiau išskirti atskirų rungtynių fragmentus. Pavyzdžiui, labai gerai žaidėme pirmąjį kėlinį prieš „Hegelmann“. Labai gerai žaidėme pirmas 20 minučių prieš „Žalgirį“. Labai gerai taktiškai sužaidėme prieš „Sūduvą“. Turiu omeny tai, kaip planavome žaisti ir kaip pavyko tą planą įgyvendinti aikštėje“, – sakė G. Stahlis.

Treneris negalėjo išskirti ir pačių sunkiausių rato rungtynių, kaip pats sako, dėl skirtingų varžovų taktikų.

„Mums buvo labai sunku su visomis komandomis, kurios giliai ginasi. Atrodo, spaudėme varžovus gana aukštai, tačiau pralaužti tą tankią gynybą ne visada pavykdavo. Bet vėlgi, norėčiau sugrįžti prie to, kad mes per ratą net šešis kartus savo vartus išlaikėme sausus parodo, kad esame teisingame kelyje“, – akcentavo treneris.

Per pirmąjį ratą „Riteriai“ dvejas rungtynes baigė lygiosiomis ir tai gerokai mažiau už bendrą lygos vidurkį, kuris (iki rungtynių „Sūduva“ – „Jonava“) siekia net 34 procentus. Anot trenerio, toks didelis lygiųjų skaičius aiškiai parodo daugelio komandų panašų lygį.

„Įsivaizduokime, kad prie panašaus lygio komandų prisidės ir „Jonava“. Teoriškai tai galėtų reikšti dar daugiau lygiųjų. Pripažinkime, kad tai patį čempionatą daro įdomesnį. Juk jeigu „Žalgiris“ būtų laimėjęs visas devynerias pirmojo rato rungtynes ir dabar turėtų dešimties taškų pranašumą prieš artimiausius varžovus, niekam nebūtų įdomu“, – kalbėjo G. Stahlis.

Jau trečiadienį „Riteriai“ pradeda antrąjį čempionato ratą išvykos rungtynėmis prieš „Panevėžį“. Anot trenerio, tai dar vienas mūšis, kurio baigtį lems detalės.

„Kalbant apie visą antrą ratą, kuris mūsų laukia, labai svarbu tęsti darbus ir pasistengti pasinaudoti geriausiomis savo savybėmis. Dviračio neišrasime, o ir vieno teisingo kelio nėra. Reikia kiekvienoms rungtynėms ir kiekvienam varžovui ieškoti tinkamiausio.

Be abejo, gali planuoti daug, bet turi suprasti, kad planuoja ir varžovas. Futbolas nėra mygtukas, kurį paspaudus pradeda groti „Aleliuja“. Futbole daug ką lemia viena situacija. Skirtingai nei rankinyje ar krepšinyje, kur per rungtynes yra pelnoma gerokai taškų nei futbole – įvarčių. Dėl to pasaulyje futbolą visi taip myli“, – reziumavo „Riterių“ strategas.