„Riterių“ sporto direktorius Tadas Simaitis: „Dabartinė pozicija mūsų netenkina“

Anot klubo sporto direktoriaus Tado Simaičio, kitų metų komanda, nors ir ne kardinaliai, skirsis nuo tos, kurią matėme praėjusiais ar užpraėjusiais metais. Lietuvišką identitetą bandžiusiam parodyti klubui būsimame sezone į pagalbą ateis daugiau legionierių.

„Deja, yra pozicijų, kurias turime užpildyti, tačiau lietuvių į jas nematome – jų arba nėra, arba jie per brangūs, tad būsimame sezone legionierių turėsime daugiau. Tiesa, dėl naujai įvesto reglamento problemų tikrai neturėseime“, – tinklalaidėje „FutbolasLT“ kalbėjo T.Simaitis.

Kokia Marko Pavlovskio ir Mindaugo Grigaravičiaus ateitis? ar jie išliks komandoje?

Su jais vedėme derybas, buvo stipriai apkalbėtos visos galimybės. Jie vis dar derasi ir su kitomis komandomis, tačiau tuo pačiu žino ir mūsų pasiūlymus. Vis dar yra nemažai šansų, kad jie liks „Riteriuose“. Artimiausiu metu paaiškės galutinai.

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu planuojate turėti šiek tiek daugiau legionierių, ar tai reiškia, kad planuojate grįžti su „Riteriais“ į tas pozicijas, kuriose buvote prieš keletą metų, pavyzdžiui Europos zoną?

Dabartinė pozicija mūsų netenkina. Mes esame ne tas klubas, kuris norime būti tokioje pozicijoje, nesame tie, kurie gyvena iš savivaldybių, todėl negalime sau leisti būti 5-7 pozcijose. Privalome grįžti į Europą, o tai reiškia – į prizininkus. Ambicijos yra tokios ir darysime viską, kad ten ir papultume.

Du sezonai be Europos, tai reiškia du sezonai be UEFA pinigų, kaip tai atsiliepė klubo biudžetui? Koks planuojamas biudžetas šiems metams?

Dėl biudžeto neturiu ką pakomentuoti, tai ne mano sritis. Aš atsakingas klube už sporto dalį.

Ką reikia daryti, kad „Riterių“ rungtynių metu būtų daugiau žiūrovų?

Skaudus klausimas. Liūdna, kad taip yra, kad žiūrovai renkasi tikrai negausiai, ką daryti nežinau. Turbūt nėra vieno atsakymo į šį klausimą, nes jeigu jis būtų, tai juo naudotumėmės ne tik mes, bet ir kiti klubai. Tokia pati bėda ir padėtis yra pas labai daug ką. Turbūt turėtumėm daugiau dirbti su savo akademija, tėveliais, juos pritraukinėti, užsiauginti savo žiūrovų kartą, nes vyresniems tai nėra labai įdomu.

REKLAMA

REKLAMA

Kokie artimiausi planai?

Planus turime susidėlioję visam pasiruošimui. Dabar pirmosios kontrolinės rungtynės numatytos sausio 22 dieną, šeštadienį, prieš „Kauno Žalgirį“. Taip pat dirbame ties vyr. trenerio paieškomis. Kandidatų yra, nors ne tiek daug, bet yra gana stiprių. Daugiausiai užsieniečiai, tačiau yra ir lietuvių. Su keliais kandidatais esame stipriai pažengę į priekį. Aš tikrai kaip sporto direktorius norėčiau pamatyti vyr. trenerį kuo greičiau mūsų komandoje. Tačiau kartais derybos užtrunka.

Kodėl komandoje taip dažnai keičiasi vyr. Treneriai? Juk tai išbalansuoja komandą?

Žinoma, kad išbalansuoja, žinoma, kad klubas to nenori ir nesiekia, tai nėra mūsų tikslas keisti trenerius. Tačoai treneriai neišpildo mūsų lūkesčių, neišpildo to, ko tikimės, ko nori klubas. Dažniausiai dėl to ir įvyksta trenerių kaita. Mes puikiai suprantame, kad trenerių kaita kiša mums koją siekiant gerų rezultatų, todėl to labai norėtume išvengti ateityje.