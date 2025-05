Ričardas Berankis piktinosi teisėjais „Moldova Open“ turnyre: „Neįtikėtina, žmogau“

Nuo pat mačo pradžios R. Berankį erzino teisėjų sprendimai. Pirmojo seto pratęsime lietuvis pralaimėjo svarbų tašką savo padavimų metu ir stebėjosi, kodėl nebuvo užfiksuotas užribis po varžovo smūgio.

„Čia buvo aiškus užribis. Sakai, geras smūgis? Kaip tu čia matei gerą smūgį? Neįtikėtina, žmogau“, – bokštelio teisėjui sakė R. Berankis.

Po kelių minučių R. Berankiui užkliuvo linijos teisėja, kuri po lietuvio padavimo sušuko užribį.

„Ne, ne... Kamuoliukas leidosi aikštėje. Vėl tas pats... 2 kartai per pratęsimą?“, – nervinosi R. Berankis, o bokštelio teisėjas šį kartą jam atsakė, kad nebuvo tikras, ar lietuvis pataikė į aikštę.

Trečiojo seto septintajame geime linijos teisėjai nepamatė akivaizdaus užribio, bet bokštelio teisėjas ištaisė klaidą ir tašką atidavė R. Berankiui. Susierzinęs lietuvis pats sušuko užribį, pademonstruodamas linijos teisėjams, kaip tą reikia daryti.

Dar kartą R. Berankis pratrūko trečiojo seto pratęsime.

„Čia aiškus užribis! Kamuoliukas leidosi per visą pėdą užribyje. Neįtikėtina. Kas su jumis ne taip?“, – rėkė R. Berankis.

Teisėjų šališkumą šiame mače pastebėjo ir teniso sirgaliai.

I must say, Albot is getting every 50/50 call which isn’t surprising because it’s his home torny but it’s quite blatant. Shame for Berankis