Ričardas Berankis įveikė aukščiau reitinguotą varžovą ir žengė į „San Marino Open“ pagrindinį etapą

R. Berankis mačą pradėjo įspūdingai ir po dviejų laimėtų varžovo padavimų serijų atitrūko net 5:1. Nedaug trūko, kad lietuvis setą būtų užbaigęs septintajame geime, bet šį kartą „break pointo“ realizuoti nepajėgė. Aštuntajame geime jau lietuvis strigo savo padavimų metu (15:40). Visgi, R. Berankis neutralizavo 3 „break pointus“ ir laimėjo setą.

Berankis is currently killing it vs Prado Angelo. The guys are playing in identical kits but thank god for a decade or so of stanning, I know exactly which one Berankis is at all times 😆 #SanMarinoCH #qualies pic.twitter.com/qphJYDJPde

REKLAMA