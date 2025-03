Ričardas Berankis eliminavo trečiąją turnyro raketę

Mačo pradžioje „break pointus“ kūrėsi tik taivanietis. Pirmajame geime lietuvis spaudimą dar atlaikė, bet penktajame geime palūžo. Atrodė, kad T-L.Wu ramiai užbaigs setą, tačiau R.Berankis nebuvo linkęs lengvai pasiduoti – dešimtajame geime, atsilikdamas 0:40, R.Berankis neutralizavo 4 „set pointus“ ir sukūrė tikrą stebuklą, laimėdamas varžovo padavimų seriją (5:5). Vėliau lietuvis sėkmingai sužaidė ir savo padavimų metu (6:5).

Dvyliktajame geime taivanietis buvo per tašką nuo pratęsimo (40:15), bet tada mačą teko sustabdyti dėl lietaus.

Dvikova buvo pratęsta tik praėjus maždaug pusantros valandos. Taivanietis tada iš karto pelnė tašką ir perkėlė seto baigtį į pratęsimą. R.Berankis pratęsimą pradėjo puikiai (3:0), bet vėliau pralaimėjo du taškus savo padavimų metu (3:2).

Netrukus R.Berankis susigrąžino iniciatyvą (4:2) ir vėliau persvaros ne tik neišbarstė, bet ir dar ją padidino, laimėdamas tašką po varžovo padavimo. Antrojo seto ketvirtajame geime taivanietis nerealizavo „break pointo“.

Septintajame geime tokią progą jau susikūrė R.Berankis ir nesuklydo (4:3). Dešimtajame geime lietuvis persvarą išbarstė, bet vienuoliktajame geime vėl susigrąžino iniciatyvą (6:5). Šį kartą įgyto pranašumo R.Berankis neprarado ir savo padavimais įtvirtino pergalę mače. Lietuvis didžiausią persvarą prieš varžovą turėjo antrųjų padavimų metu (52 proc. prieš 39 proc. laimėtų galimų taškų).

R.Berankiui pergalė užtikrino 4 ATP vienetų reitingo taškus ir 900 eurų. Aštuntfinalyje lietuvio lauks bulgaras Dimitaras Kuzmanovas (ATP-376). Taip pat šiame turnyre lietuviai suvienys jėgas dvejetų varžybose.

Pirmajame rate R.Berankis su Edu Butvilu bandys nugalėti vardinius kvietimus gavusius graikus – Christos Antonopoulos ir Dimitrį Azoidį.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Kretoje prizų fondą sudaro 54 tūkst. eurų.

