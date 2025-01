Rezultatyvus Kasparas Jakučionis savo ekipos nuo pralaimėjimo NCAA neišgelbėjo

Vilnietis, kuriam prognozuojamas aukštas naujokų biržos šaukimas pirmajame penkete, per 35 žaidimo minutes surinko 21 tašką (5/10 dvit., 0/4 trit., 11/12 baud.).

Jis taip pat sugriebė 7 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, bet prasižengė 3 kartus bei padarė 7 klaidas.

The more I watch Kasparas Jakučionis play, the more excited I get.



He has all the tools to be a dominant ball handler and a true PG in the NBA.



If the Nets miss out on Flagg, Harper, and Bailey, Kasparas needs to be the pick.



Him and CT together would be sick!#NetsWorld #NBA pic.twitter.com/LswyLGtouX