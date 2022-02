Rezultatyviausias „Riterių“ žaidėjas lieka klube

„Džiugu sugrįžti atgal į „Riterių“ šeimą. Nors po praėjusio sezono turėjau kitų tikslų, vis tik džiaugiuosi, kad esu čia ir kad būsimame sezone turėsiu galimybę visiems ir viską įrodyti iš naujo“, – po sutarties pasirašymo sakė M. Grigaravičius.

Per trejus metus „Riteriuose“ saugas sužaidė 80 rungtynių, per kurias pelnė 20 įvarčių. Per rungtynes tarptautinėje arenoje jis pasižymėjo vienu rezultatyviu perdavimu.

„Labai malonu, kad komandos senbuvis, pergalingų dainų iniciatorius toliau rungtyniaus mūsų komandoje. Mindaugas, neabejotinai, yra vienas komandos lyderių tiek aikštėje, tiek už jos ribų“, – apie sugrįžusį saugą sakė klubo sporto direktorius Tadas Simaitis.

Po sugrįžimo M. Grigaravičius jau žaidė praėjusio savaitgalio kontrolinėse rungtynėse prieš „Hegelmann“.