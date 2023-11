Retas reiškinys: Cristiano Ronaldo įtikino teisėją panaikinti savo paties uždirbtą 11 metrų baudinį

38-erių metų futbolininkas rungtynėse prieš Irano komandą „Persepolis“ jau 2-ą minutę krito baudos aikštelėje, o Kinijos teisėjas Ma Ningas paskyrė 11 metrų baudinį. Visgi C.Ronaldo rodė, kad tas epizodas nebuvo vertas 11 metrų baudinio ir sprendimas turi būti panaikintas.

M.Ningas nubėgo prie VAR monitoriaus ir galiausiai savo sprendimą pakeitė.

Cristiano Ronaldo waved off his own penalty against Persepolis, telling the referee himself he didn't believe it was a foul. 👀



Not something you see every day in football. 👏 pic.twitter.com/do8L58tFYJ