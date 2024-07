Rekordą pagerinęs L. Yamalis sulaukė palyginimų su Messi: „Nesu arti jo“

Ronaldo 2004-ųjų Europos čempionate būdamas 19 metų amžiaus pelnė 2 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Tiesa, dėl savo žaidimo stiliaus pats L.Yamalis sulaukia daugiau palyginimų ne su C. Ronaldo, o su kita futbolo legenda Lioneliu Messi.

2 - Lamine Yamal has made two assists for Spain at #EURO2024 (v Croatia and Georgia); the first teenager to assist multiple goals at an edition of the UEFA European Championship since Cristiano Ronaldo at EURO 2004 (2). Phenom. pic.twitter.com/1wGdLLJzXJ

