Reglamentą pažeidęs „Real“ klubas gali netekti įspūdingos sumos

Tiesioginės transliacijos iš rūbinių leido pamatyti, kaip „Barcelona“ treneris Xavi ragina savo komandą sužaisti „vienu ar dviem lietimais, vienu ar dviem lietimais“, kad apeitų galingą „Getafe“ gynybą.

🗣️ Words of encouragment from the boss for the @FCBarcelona players.



🤩 #GetafeBarça is live NOW on #LALIGATV.



𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐢𝐭! pic.twitter.com/hlwAmDIKRS