„Real“ ir Carlo Ancelotti susitarė dėl „garbingo“ išsiskyrimo

Florentino Perezo sprendimas aiškus: 11 mln. Eurų per sezoną uždirbantis ir kontraktą iki 2026 m. vasaros turinti C. Ancelotti, bus išleistas su maksimalia pagarba ir dėmesiu. Klubo vadovas nori, kad strategas išvyktų į Brazilijos rinktinę su trenksmu, o naujasis vaidmuo „Real“ struktūroje, ambasadoriaus titulas, bus savotiškas kompensacijos paketas už solidžią išeitinę išmoką.

Planuojama, kad paskutinėse „La Liga“ rungtynėse prieš „Real Sociedad“ bus surengta iškilminga atsisveikinimo ceremonija. C. Ancelotti bus pagerbtas prieš pilnas tribūnas, o aikštėje išrikiuoti visi jo iškovoti trofėjai, tarp kurių trys Čempionų lygos ir du „La Liga“ titulai. Ši šventė taps simboliniu finaliniu akordu dviejų sėkmingų stratego etapų Madride istorijoje.

Klubas siekia išvengti 2015-ųjų klaidos, kai C. Ancelotti buvo išlydėtas be jokio oficialaus atsisveikinimo. Šįkart „Real“ nori parodyti, kad vertina trenerio indėlį ir palikimą. Net ir išvykęs į Braziliją, C. Ancelotti išliks artimas klubui – planuojama, kad jis palaikys ryšį su žaidėjais, kurie atstovaus Brazilijos rinktinei: Ederiu Militao, Viniciumi Junioru, Rodrygo bei Endricku.

Nors sezonas C. Ancelotti nebuvo sėkmingas, nelaimėjus „Copa del Rey“ ir iškritus iš Čempionų lygos, o „La Liga“ likimas dar neaiškus – klube niekas neabejoja, kad italas yra viena ryškiausių „Real“ legendų. Jis lieka daugiausiai titulų iškovojusiu treneriu klubo istorijoje, o tokio palikimo greitai niekas nepagerins.

Atsisveikinimas su C. Ancelotti taps ne tik pagarbos ženklu, bet ir naujo etapo pradžia – klubo vadovybė jau ruošiasi perduoti vairą Xabi Alonso, tačiau pabrėžia: italas visada bus laukiamas „Real“ šeimoje.