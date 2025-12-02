 
TV3 naujienos > Sportas

Rapšys Europos plaukimo čempionate liko 18-as, Trepočka pagerino asmeninį rekordą

2025-12-02 12:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 12:08

Liubline (Lenkija) antradienį prasidėjo Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine. Pirmieji iš lietuvių į baseiną šoko Danas Rapšys ir Kristupas Trepočka, dalyvavę 400 m laisvuoju stiliumi rungties atrankoje.

Danas Rapšys | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Liubline (Lenkija) antradienį prasidėjo Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine. Pirmieji iš lietuvių į baseiną šoko Danas Rapšys ir Kristupas Trepočka, dalyvavę 400 m laisvuoju stiliumi rungties atrankoje.

1

D. Rapšys dalyvavo paskutiniame atrankos plaukime, kuriame dalyvavo daugybė žvaigždžių. Lietuvis kurį laiką dar bandė neatsilikti nuo lyderių, bet paskutiniuose metruose visiškai paleido juos į priekį ir finišavo per 3 min. 42.26 sek. Lietuvis užėmė 18-ą vietą, o iki finalo jam trūko beveik 4 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Rapšiui tame pačiame plaukime teko kovoti su titulą ginančiu airiu Danieliu Wiffenu, olimpiniu čempionu vokiečiu Lukasu Martensu bei tituluotu britu Duncanu Scottu, kurie visi prasimušė į finalą.

Į finalą patekę sportininkai:

D. Rapšiui priklausantis įspūdingas Lietuvos rekordas yra 3 min. 33.20 sek. Tiesa, dabartinėje karjeros stadijoje lietuvis geresnius rezultatus demonstruoja 200 m distancijoje.

K. Trepočka, kuris specializuojasi 200 m rungtyje, atrankoje beveik sekunde pagerino karjeros rekordą – finišavo per 3 min. 43.56 sek. Galutinėje įskaitoje K. Trepočka buvo 25-as.

Šios rungties finalas vyks jau antradienio vakarą – 20.09 val. Lietuvos laiku.

D. Rapšys 400 m plaukime laisvuoju stiliumi 2018 m. tapo trumpo baseino pasaulio čempionu, 2021 m. laimėjo sidabrą, o 2022 m. – bronzą. 2019 m. jis laimėjo ir Europos čempionatą, o 2023 m. tapo Senojo žemyno vicečempionu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

