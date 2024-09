Rankinio klubai pradeda trofėjų dalybas – šeštadienį vyks kova dėl supertaurės

Jau antrus metus iš eilės dėl LRF „Pieno žvaigždės“ supertaurės Lietuvos čempionės Kauno r. „Cascada-HC Garliava“ rankininkės kovos su LRF taurės laimėtoju Kauno „Žalgiriu“. Vyrų komandų rungtynėse ginklus dėl titulo surems principiniai varžovai – šalies čempionė Vilniaus „Šviesa“ ir taurės laimėtojas Klaipėdos „Dragūnas“.

„Šviesos“ ir „Dragūno“ rankininkų keliai pastaruosius metus labai dažnai susikerta lemiamose kovose. Sostinės ir uostamiesčio komandos praėjusį sezoną kovėsi tiek Lietuvos rankinio lygos, tiek ir LRF taurės finaluose.

„Apima keistas jausmas, nes pirmą kartą prieš „Dragūną“ teks kautis būnant kitoje barikadų pusėje. Man tai nauja patirtis ir jau dabar jaučiasi jaudulys laukiant dvikovos prieš buvusią komandą“, – sakė prieš šį sezoną iš „Dragūno“ į „Šviesos“ komandą perėjęs treneris Gintaras Cibulskis. – Šį sezoną „Dragūnas“ surinko tikrai stiprią sudėtį. Kiek teko matyti draugiškas rungtynes, naujas klaipėdiečių treneris pakeitė žaidimo stilių, ypač gynyboje. Laukia bekompromisė ir įdomi dvikova ir tikiuosi, kad šios komandos tęs tradiciją kovoti dėl titulų. Kovojant dėl supertaurės abiejų komandų galimybės yra lygios, nes nugalėtoją lems vienos rungtynės.“

„Įdomu naują sezoną pradėti dvikova dėl supertaurės. Bet man gal net svarbiau už pačią taurę yra tai, jog komanda sugebėtų pademonstruoti savo sugebėjimus ir įgytus naujus įgūdžius, – teigė naujuoju „Dragūno“ treneriu tapęs ispanas Juanas Moreno. – Mūsų komandos sudėtis yra įdomus derinys – žaidėjai veteranai ir daug jaunų žaidėjų, kurie trokšta įrodyti, kad yra verti atstovauti komandai. Gerai, kad anksti pradėjome pasirengimą sezonui, nes komandoje naujas treneris, jauni žaidėjai, kuriems reikėjo perprasti tam tikrus dalykus. Buvo iššūkis įgyvendinti naujas idėjas, nes iš žaidėjų reikalaujama priimti daugiau sprendimų, taikoma daugiau gynybos veiksmų.“

Laimėti moterų supertaurę jau trečius metus iš eilės sieks „Cascada-HC Garliava“. Praėjusį sezoną sensacingai LRF taurę iškovojusios „Žalgirio“ rankininkės supertaurę sieks susigrąžinti po trejų metų pertraukos.

„Permainas išgyvenančiai mūsų komandai supertaurės rungtynės yra labai svarbios. Jos svarbios tiek man, kaip naujam treneriui, tiek ir visoms merginoms, norinčioms pratęsti pergalių seriją. Iškovota supertaurė užduotų gerą toną ir suteiktų gerų emocijų visam sezonui, – sakė prieš sezoną iš ilgametės komandos trenerės „Cascada-HC Garliava“ vairą perėmęs Deividas Jovaišas. – Supertaurės rungtynėse mūsų stiprybė yra patirtis, bet šį sezoną pasipildėme ir jaunomis žaidėjomis, turime gal kiek mažesnę rotaciją. Mus laiko supertaurės rungtynių favoritėmis, bet mūsų tai negali užmigdyti ir turime nusiteikti, kad pergalės be kovos mums niekas neatiduos.“

„Tenka pripažinti, kad supertaurės rungtynių favoritėmis yra daug daugiau patirties turinčios varžovės. Bet mes tikrai nesiruošiame pasiduoti be kovos. LRF taurės finalo ketverte „Žalgirio“ irgi niekas nelaikė favoritu. Bet sugebėjome nustebinti varžoves. Kodėl to nepakartojus dar kartą, – tvirtino „Žalgirio“ treneris Miglius Astrauskas. – Atsakingai ruošiamės supertaurės rungtynėms, modeliuojam žaidimą prieš gerai pažįstamas varžoves ir jeigu jaunos mūsų žaidėjos patikės savo jėgomis, tikrai galime kibti į atlapus. Nėra ko dairytis atgal ir žiūrėti per daug į priekį, nes viską spręs vienos rungtynės. Rungtynių eiga gali pakrypti į bet kurią pusę, nes tai yra sezono pradžia ir abi komandos dar nėra optimalios sportinės formos.“

Moterų supertaurės rungtynės „Pieno žvaigždžių“ arenoje šeštadienį prasidės 13.30 val. Vyrų supertaurės dvikova vyks 16.00 val.