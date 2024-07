Ramūnas Čapkauskas papasakojo, kaip susidūrė su lyderiaujančiu „Circle K MilesPlus Racing Team” bolidu

„Circle K miles Plus Racing Team“ komandos vairuotojas susidūrė su buvusiu šių lenktynių nugalėtoju Ramūnu Čapkausku, kuris į prizines vietas nė nepretendavo ir su „Cupra Leon TCR“ automobiliu varžėsi TCR3 klasėje, kur pirmavo.

R. Čapkauskas atsiprašė, tačiau turėjo pastabų varžovui

„Tiesiog jis mane lenkė per išorinę pusę, aš į trajaktoriją atvažinėjau ir jis lyg dar tolokai buvo ir aš jo tiesiog neužfiksavau. Aš į veidrodėlį pasižiūrėjau, bet jo nepamačiau, jis tuo metu lindo per išorę, aš grįžinėjau į trajaktoriją, kad stabdyti ir sukti į kairį posūkį ir tada jis kontaktavo į mane, aš tada į kairę pusę, į atitvarus ir pasekmės tokios“, – po incidento Kretingos posukyje sakė „Lisplast by Čapkauskas-Autocentras“ komandos vadovas.

R. Čapkauskas teigė, kad šios lenktynės jam paliks nemalonius prisiminimus, nes per savo lenktynininko karjerą į panašius incidentus su lenktynių lyderiais nėra papuolęs.

„Labai apmaudu, nenorėjau, kad taip atsitiktų, labai nemaloni situacija ir neteko niekados į tokią papulti situaciją, labai atsiprašau ir jų komandos kad taip atsitiko, bet tikrai ne specialiai ir nenorėdamas. Mes irgi kovojome dėl savo pozicijų, jie dėl savo, bet tas momentas toks, kur aš jo neužfiksavau ir atsitrenkėme. Tikrai būčiau pasitraukęs, gal reikėjo šiek tiek ir jam ramiau tą dalyką padaryti, yra dar vietų“, – rankomis gūščiojo patyręs vairuotojas.

R. Čapkausko automobiliui reikėjo keisti pusašį, radiatorių ir nors bandė grįžti į lenktynes, panašu tam nebuvo lemta išsipildyti. Tuo tarpu „Circle K miles Plus Racing Team“ lenktyninkas užsuko į techninio aptarnavimo zoną, kur pasikeitė ratą ir lenktynes už vairo jau pratęsė Simas Juodviršis.