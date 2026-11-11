Radžius apie sezono pradžią, karjeros tikslus ir gerą chebrą

Kelionės į Stambulą metu solidžiai sezoną pradėjęs Nojus Radžius pasidalijo mintimis apie sugrįžimą po traumos, asmeninius tikslus, ateities perspektyvas, komandos pasirodymą ir patyrusių krepšininkų pamokas.
– Sezoną pradėjai tikrai solidžiai. Matome tavo didžiulę energiją gynyboje, vis daugiau progų atsiranda ir puolime. Kaip pats vertini savo sezono pradžią?
– Sezono pradžią vertinu gerai. Kaip ir sakei, viskas prasideda nuo gynybos, o tada atsiranda ir progų puolime. Manau, kad startas tikrai neblogas, dabar svarbiausia išlaikyti tą stabilumą viso sezono metu.
– Praėjusį sezoną didžiąją laiko dalį praleidai dėl peties traumos. Kaip sekėsi atsigauti po jos ir ar dabar dar jauti kokių nors traumos padarinių?
– Jokių traumos padarinių nebejaučiu, petys jau visiškai sveikas. Atsigauti sekėsi tikrai gerai, daug dirbome su treneriu Darium ir kineziterapeutais. Visa reabilitacija praėjo sklandžiai ir sėkmingai.
– Kaip labai buvai nusivylęs, kai sužinojai, kad reikės operacijos ir pusmetį teks praleisti be krepšinio?
– Tikrai buvau labai nusivylęs. Man tai buvo pirmas kartas, kai teko susidurti su tokia rimta trauma, o kai dar sužinojau, kad reikės operacijos, buvo tikrai sunku. Po operacijos jau žinojau, kad viskas eis tik geryn, todėl į viską žiūrėjau pozityviau.
– Vasarą surengtoje žaidėjų apklausoje buvai išrinktas perspektyviausiu lygos krepšininku. Ką tau pačiam reiškia toks kitų žaidėjų įvertinimas?
– Tiesą sakant, per daug šio įvertinimo nesureikšminu. Esu jaunas žaidėjas, todėl turiu eiti ir daryti tuos dalykus, kurie galbūt ne visada yra patys maloniausi. Aš einu, man toks darbas patinka ir tikrai smagu sulaukti pripažinimo. Žinau, kad jį gaunu ne dėl pelnomų taškų, o dėl kitų dalykų, kuriuos darau aikštelėje.
– Ar toks įvertinimas sukelia papildomą spaudimą, o gal kaip tik suteikia daugiau motyvacijos?
– Nepasakyčiau, kad jaučiu kažkokią papildomą įtampą. Galbūt tai suteikia šiek tiek daugiau motyvacijos išlaikyti tą lygį. Smagu žinoti, kad esi pastebimas dėl savo juodo darbo, bet jokio papildomo spaudimo tikrai nejaučiu.
–Viešojoje erdvėje vis daugiau kalbama apie tavo ateitį ir karjeros perspektyvas. Kaip pats įsivaizduoji savo ateitį krepšinyje ir ar turi žaidėjų, į kuriuos lygiuojiesi?
– Šiuo metu neturiu konkretaus žaidėjo, į kurį lygiuočiausi. Apie savo ateitį taip pat per daug negalvoju. Stengiuosi dirbti sezonas po sezono, atiduoti visas jėgas klubui, kuriam tuo metu atstovauju, ir per daug nežvalgyti į priekį.
– Kokius asmeninius tikslus sau keli?
– Aukščiausius, kaip visi sako (juokiasi). Tik net nežinau, kokie dabar tie aukščiausi tikslai yra. Galbūt kažkada tolimoje ateityje būtų smagu išbandyti save Eurolygoje, bet suprantu, kad iki to dar labai daug darbo reikia įdėti, todėl kol kas apie tai per daug negalvoju.
– Baigėsi pirmasis LKL reguliariojo sezono ratas. Kaip pats vertini „Lietkabelio“ pasirodymą šalies čempionate ir kiek, tavo nuomone, ši komanda dar gali pasiekti?
– Manau, kad pirmasis ratas buvo toks lietkabeliškas, labai banguotas, trūko stabilumo. Pralaimėjome komandoms, prieš kurias galbūt turėjome laimėti, tačiau iškovojome pergales ir prieš savo lygio varžovus, kas yra tikrai neblogai.
Kalbant apie komandos galimybes, matome, kad kai išeiname į aikštelę su energija, galime žaisti tikrai gerai. Turime viską, ko reikia – yra žaidėjų, galinčių rinkti taškus, yra tokių, kurie atiduoda visas jėgas gynyboje ir kovoja dėl kiekvieno kamuolio. Manau, kad ši komanda tikrai turi potencialo, be to, esame gera chebra.
– Dabar jūsų laukia rungtynės su „Bahčešehir“ komanda, kuri šiuo metu pirmauja grupėje. Kas bus svarbiausia norint jiems pasipriešinti?
– Manau, kad žaidžiant prieš tokią komandą svarbiausia nebijoti varžovų. Turime išeiti į aikštelę ir kovoti iki galo. Šį sezoną jau ne kartą parodėme, kad galime kovoti su stipriomis komandomis. Todėl turime eiti ir atiduoti visas jėgas.
– O kaip pats jautiesi žinodamas, kad gynyboje teks susidurti su buvusiais NBA ir Eurolygos žaidėjais?
– Smagu dalintis aikštele su tokiais vyrukais, kurie per savo karjerą jau yra matę labai daug krepšinio. Tikrai įdomu prieš juos išbandyti savo jėgas. Aišku, gintis prieš tokius žaidėjus nėra lengva. Gali būti agresyvus, greitesnis už varžovą, bet jis vis tiek ras būdą tave apžaisti. Tokie žaidėjai turi labai daug patirties, todėl smagu prieš juos pasitikrinti.
– Savo komandoje taip pat turi nemažai patyrusių krepšininkų. Kiek tau, kaip jaunam žaidėjui, svarbu turėti tokius komandos draugus ir ko jau spėjai iš jų išmokti?
– Jų patirtis tikrai matosi aikštelėje. Kai kuriose situacijose jie puikiai žino, kur atsistoti, kur nubėgti, kad be reikalo neeikvotų savo energijos. Iš Ognjeno galima daug pasimokyti, ypač jo energijos ir aštrumo. Tikrai smagu komandoje turėti tokių žaidėjų, iš kurių gali mokytis ir pats tobulėti.
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