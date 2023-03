Pusketvirtų metų lauktas titulas: Berankis laimėjo įspūdingą finalą Prancūzijoje

R. Berankis iniciatyvą perėmė pirmojo seto trečiajame geime, kai jau pirmu mėginimu realizavo „break pointą“. Linijos teisėjas tąkart „pramiegojo“ D. Addedo klaidą, bet bokštelio teisėjas pastebėjo, kad prancūzas smūgiavo į užribį. Po šio momento prancūzas vilčių atsitiesti neturėjo, o devintajame geime R. Berankis dar „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją.

Antrajame sete jau ne tik R. Berankis, bet ir D. Addedas labai užtikrintai žaidė savo padavimų metu, todėl tenisininkai nesulaukdavo „break pointo“ galimybių. Tik dvyliktajame geime R. Berankis pagaliau susikūrė „break pointą“, kuris tuo pačiu buvo ir „match pointas“. Deja, ilgame kamuoliuko įžaidime pranašesnis buvo D. Addedas, išlyginęs rezultatą (40:40). Ilgame ir labai įtemptame geime R. Berankis susikūrė ir antrąjį „match pointą“, tačiau prancūzas tuomet sėkmingai sužaidė prie tinklo ir laimėjo tašką. Daugiau progų tašku laimėti varžovo padavimų seriją lietuvis neturėjo, o D. Addedas išplėšė pratęsimą.

Pratęsime pirmasis lūžis įvyko ketvirtojo taško metu, kai R. Berankis nespėjo prie D.Addedo atmušto kamuoliuko ir pralaimėjo tašką savo padavimų metu (1:3). R.Berankis varžovui tuo pačiu atsakė septintojo taško metu, kai prispaudė D.Addedą prie galinės linijos ir prancūzas galiausiai neapsigynė. Deja, kai lietuvis galėjo išlyginti rezultatą savo padavimų metu, jis padarė klaidą smūgiuodamas į tinklą ir atsiliko 3:5.

St. Brieuc Ch F: RICARDAS BERANKIS, FINALLY! 🔥 Another Ch title after Vancouver Ch in Aug 2019?? OMG, WE’RE HERE FOR IT! D. Dan Added 6-3, 6-7(3), 7-6(5). He was 3-5 down in the 3rd set, fumbled some MPs, but Added’s slice error ended. 🎥 @ATPChallenger pic.twitter.com/aA73aupFvC

Netrukus R. Berankis pralaimėjo dar vieną tašką ir atsidūrė labai sunkioje padėtyje (3:6). D. Addedas tada smeigė neatremiamą padavimą ir užbaigė setą, dar labiau užvesdamas savo gerbėjus. Tuo tarpu R. Berankis laidė keiksmažodžius ir taip bandė save užvesti.

Trečiajame sete R .Berankis iš karto susikomplikavo padėtį, jau antrajame geime pralaimėdamas savo padavimų seriją. Lietuvis mėgino atsitiesti penktajame geime, bet nesugebėjo realizuoti dviejų „break pointų“ (1:4). Prancūzą įtampa ėmė kaustyti devintajame geime. Jis padarė dvigubą klaidą ir savo padavimų metu atsiliko 0:40. R.Berankis tuomet dukart iš eilės nesugebėjo grąžinti kamuoliuko į kitą aikštės pusę ir nerealizavo dviejų „break pointų“. Visgi, trečiu bandymu lietuvis galiausiai sėkmingai priėmė padavimą, o D.Addedas čia pat smūgiavo į tinklą ir prarado iniciatyvą.

Vėliau žaidėjai „break pointų“ nebeturėjo, todėl teko žaisti dar vieną pratęsimą. R. Berankis jau pirmu bandymu laimėjo varžovo paduotą kamuoliuką, bet po pusės minutės tuo pačiu atsakė D. Addedas. Dar kartą iniciatyvą lietuvis perėmė aštuntojo taško metu, kai užtikrintai sužaidė iš oro ir laimėjo varžovo įžaistą kamuoliuką (5:3). D. Addedas vėliau smūgiavo sėkmingai (5:4), bet lietuvis gavo progą dviem savo padavimais užbaigti turnyrą.

This final was so TENSE...



Much needed 🏆 for Berankis, these last 6 months or so have been very tough for him



He was very vocal and energetic during the final, thats quite rare in his matches. You can tell he really wanted it and means a lot to him. Nice to see!



Bravo! 🇱🇹👏 pic.twitter.com/rMT8gW6Srs