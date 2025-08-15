Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Pusfinalis: Lietuva – Italija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-08-15 16:30
2025-08-15 16:30

Per žingsnį nuo garantuotų medalių esanti Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė Europos čempionate sieks praverti finalo duris.

U16 rinktinė | FIBA nuotr.

Per žingsnį nuo garantuotų medalių esanti Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė Europos čempionate sieks praverti finalo duris.

0

Mūsiškiai pusfinalyje susitiks su Italijos bendraamžiais.

Lietuviai aštuntfinalyje 92:50 sutriuškino šveicarus, o ketvirtfinalio etape 93:90 paskutiniu metimu palaužė ispanus.

Tuo tarpu italai pirmajame atkrintamųjų varžybų etape 85:65 susitvarkė su vokiečiais, o ketvirtfinalyje 76:73 pranoko prancūzus.

Pusfinalio mačas tarp Lietuvos ir Italijos jaunimo rinktinių startuos 17.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

