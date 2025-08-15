Pusfinalis: Lietuva – Italija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Mūsiškiai pusfinalyje susitiks su Italijos bendraamžiais.
Lietuviai aštuntfinalyje 92:50 sutriuškino šveicarus, o ketvirtfinalio etape 93:90 paskutiniu metimu palaužė ispanus.
Tuo tarpu italai pirmajame atkrintamųjų varžybų etape 85:65 susitvarkė su vokiečiais, o ketvirtfinalyje 76:73 pranoko prancūzus.
Pusfinalio mačas tarp Lietuvos ir Italijos jaunimo rinktinių startuos 17.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
