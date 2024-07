Puikiai Europos čempionate debiutavusią Sakartvelo rinktinę gimtinėje sutiko kaip nugalėtojus

Savo debiutą Europos pirmenybėse Sakartvelas pažymėjo puikiu pasirodymu. Jie sugebėjo sužaisti lygiosiomis su Čekija bei nugalėti Portugaliją ir patekti į kitą etapą.

Nors aštuntfinalyje jų pasirodymą nutraukė Ispanija, bet savo šalyje jų pasirodymas buvo įvertintas itin pozityviai. Grįžę į savo gimtinę jie buvo sutikti šimtatūkstantinės minios, kuri sveikino juos su jų pasirodymu.

Insane amount of people waiting for the Georgia National Team, the national heroes, at the Freedom Square! 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/BGzeQ65oye