PSG žvaigždžių gretos retėja: nori parduoti Mbappę

Apie tai praneša žurnalistas Jasonas Burtas. Paryžiaus klubas įtraukė 24-ų žaidėją į parduodamųjų sąrašą.

To priežastimi tapo futbolininko nenoras pratęsti sutarties iki 2025-ųjų. Tai reiškia, kad komandą jis galėtų palikti kaip laisvasis agentas po kito sezono.

Anksčiau buvo skelbiama, kad puolėjas norėtų karjerą tęsti Madrido „Real“. Ispanijos grandas ir pats yra suinteresuotas tokiu pirkiniu.

Imagine if Real Madrid manage to pull off the signings of Jude Bellingham, Kylian Mbappé AND Harry Kane in the same transfer window 😳



Galácticos 🤩 pic.twitter.com/Km86fpLoVT