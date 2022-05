PSG žaidėjui – kaltinimai atsisakius žengti į aikštę su vaivorykštės spalvų numeriais

Visą praėjusią savaitę „Ligue 1“ rungtynėse žaidėjai pasirodydavo su vaivorykštės spalvų numeriais. Taip „Ligue 1“ pratęsė 2019 m. pradėtą tradiciją ir iš anksto paminėjo gegužės 17 d. Tai – tarptautinė diena prieš homofobiją, bifobiją ir transfobiją.

Visgi, rungtynėse su „Montpellier“ dėl neaiškių priežasčių nepasirodė Idrissa Gueye. Oficialiai skelbiama, kad 32-ejų senegalietis nežaidė dėl asmeninių priežasčių.

Greitai pasklido kalbos, kad I.Gueye nepasirodė būtent dėl nenoro vilkėti marškinėlių su vaivorykštės spalvų numeriais. I.Gueye yra iš Senegalo kilęs musulmonas. Jo gimtinėje homoseksualumas yra laikomas nusikaltimu ir didelė gyventojų dalis nenori to legalizuoti.

„Idrissa Gueye yra puikus žaidėjas, tačiau sportą reikėtų atskirti nuo religijos. Visi futbolininkai sudalyvavo akcijoje, išskyrus jį. Jam turėtų būti pritaikytos sankcijos. Gueye pasiteisinimai rodo, kad PSG ir „Ligue 1“ neužkerta kelio homofobijai“, – sakė Prancūzijos LGBT+ bendruomenės sporto federacijos prezidentas Ericas Arassus.

🚨 Reports in France claim that Idrissa Gueye missed the PSG game because he refused to wear the rainbow flag on his kit, the symbol of the LGBTQ+ community. pic.twitter.com/qe1KYwylwt