PSG vietiniame čempionate nugalėjo „Troyes“

Ilya Zabarnyj pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė PSG į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
PSG yra daugiausiai įvarčių po standartinių situacijų pelniusi komanda visuose turnyruose šiame sezone (15). „Freiburg“ tai padarė 14 kartų, Miuncheno „Bayern“ – 13.
PSG po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 23 taškus ir rikiuojasi „Ligue 1” čempionato turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Troyes“ su 8 taškais žengia šešioliktas.
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