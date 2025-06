PSG istorinis laimėjimas: Paryžiuje – susirėmimai, tūkstančiai pareigūnų ir minios tramdymas ašarinėmis dujomis

Paryžiaus gatvėse buvo leidžiami fejerverkai ir deginamos signalinės raketos, kai PSG Miunchene net 5:0 sutriuškino Milano „Inter“. Tai didžiausias skirtumu pasibaigęs Čempionų lygos finalas istorijoje.

Po rungtynių visame Paryžiaus mieste buvo dislokuota apie 5400 pareigūnų. „Sky Sports“ skelbia, kad policija Eliziejaus laukuose panaudojo ašarines dujas ir pipirines dujas miniai tramdyti.

REKLAMA

REKLAMA

Paris is already on fire, riot police deployed pic.twitter.com/Wu56sDAkrz — Generation Identity (@IdentitarianSI) May 31, 2025

🚨🇫🇷⚽️ PARIS IN CHAOS AFTER PSG VICTORY | Fans open water pipes on Champs-Élysées to celebrate, cars set on fire, firefighters intervene, and one supporter climbs onto a police car!#PSG #UCLFinal #Paris #France #ChampionsLeague #Football pic.twitter.com/AGVmtUJvWg REKLAMA May 31, 2025

🇫🇷 Clashes between #rioters and police still ongoing at 2AM in #Paris.

A car hit a cyclist and his passenger. Two more fans were also hit by a car

An unknown assaults a firefighter. pic.twitter.com/pjc6Njg1Ho — Uncensored News (@Uncensorednewsw) June 1, 2025

Des voitures sont incendiées près du Parc des Princes.



Les Interventions des policiers et des pompiers se succèdent à Paris. #PsgInter #ParisSaintGermain

pic.twitter.com/mBjSokaFeO REKLAMA REKLAMA May 31, 2025

Chaos erupted in central Paris after PSG's 5-0 Champions League final victory over Inter Milan in Munich, leading to 294 arrests.



Riots near Parc des Princes and Champs-Élysées saw fans set cars ablaze, throw projectiles, and loot shops.



Police deployed tear gas and water… https://t.co/OXk64P7SAZ pic.twitter.com/hexKYRapgw REKLAMA REKLAMA REKLAMA June 1, 2025

Eliziejaus laukų viršuje, šalia Triumfo arkos esančio Žvaigždžių žiedo („Place de l'Étoile“), buvo pasitelkta vandens patranka, siekiant išvaikyti minią.

Pareigūnai pranešė, kad didelė žmonių grupė, kuri net nežiūrėjo rungtynių, bandė pralaužti barjerus ir susidurti su policija.

REKLAMA

Iš viso buvo sulaikyta 131 asmuo, tarp jų – 30, kurie įsilaužė į batų parduotuvę Eliziejaus laukuose.

Policijos duomenimis, netoli „Parc des Princes“ stadiono buvo padegti du automobiliai.

PSG puolėjas Ousmane’as Dembele po rungtynių interviu metu „Canal+“ ragino išlaikyti ramybę: „Švęskime šį pasiekimą, bet nedraskykime Paryžiaus į gabalus.“

REKLAMA

Pasibaigus rungtynėms Vokietijoje, tūkstančiai aistruolių bandė įsiveržti į aikštę ir „Allianz Arena“ stadione.

Policijos pareigūnai išsirikiavo prieš PSG gerbėjų tribūną dar prieš paskelbiant rungtynių pabaigą, tačiau po trofėjaus įteikimo kurį laiką nesugebėjo suvaldyti iš tribūnų plūstančios minios.

Du įvarčius finale pelnęs 19-metis Desire’as Doue po rungtynių sakė: „Neturiu žodžių. Bet galiu pasakyti tik viena – Ačiū tau, Paryžiau, mes tai padarėme.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors palaiko Marselio „Olympique“, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas socialiniuose tinkluose parašė: Šlovinga diena PSG klubui! Bravo, mes visi didžiuojamės. Šį vakarą Paryžius – Europos sostinė.“

Prezidento kanceliarija pranešė, kad E. Macronas sekmadienį priims komandą Eliziejaus rūmuose.

Tikimasi, kad PSG žaidėjai taip pat žygiuos per Eliziejaus laukus triumfo parade.