Problemų su sveikata turintis Porzingis gali baigti savo karjerą

31 metų 218 cm ūgio latvis kenčia nuo sindromo, kai širdies plakimo dažnis staiga pasikeičia keičiant kūno padėtį. Kaip pavyzdžiui, išlipus iš lovos ir atsistojus dažnis staiga pasikeičia, o turėtų išlikti stabilus. Tai vadinama laikysenos ortostatinės tachikardijos sindromu.
Šią problemą krepšininkas turėjo ir atstovaudamas Bostono „Celtics“ ir dabar „Warriors“ gretose. Dėl savo būklės K. Porzingis rimtai svarsto apie karjeros pabaigą.
Tuo tarpu San Fransisko klubas pradėjo galvoti apie mainus ir jau spėjo susisiekti su Milvokio „Bucks“ komanda, kurios dėl teiravosi Myleso Turnerio situacijos.
Praeitą sezoną K. Porzingis per vidutiniškai 24 minutes pasiekė 16,7 taško, 5,2 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 1,2 blokuoto metimo vidurkius.
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