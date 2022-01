Pro šalį šaudęs Vytautas Strolia prestižinėje rungtyje aplenkė 4 varžovus ir gelbėjo baltarusį

Jose tradiciškai startavo tik 30 elitinių sportininkų. 25 biatlonininkai į lenktynes pateko pagal bendrą sezono įskaitą, o dar 5 – pagal geriausius rezultatus etape Italijoje.

Užtikrintą pergalę pasiekė vokietis Benediktas Dollis. Jis suko tik 1 baudos ratą ir finišavo per 37 min. 14.9 sek. Antras buvo norvegas Johannesas Thingnesas Boe, kuris prašovė 3 kartus ir atsiliko 31.3 sek. Trečias finišavo dar vienas norvegas Sturla Holmas Laegreidas (+1:28.8 min., 3 baudos ratai).

Pirmą kartą karjeroje į prestižines bendro starto lenktynes patekęs lietuvis Vytautas Strolia startavo prastai – per pirmus 2 šaudymo ruožus užsidirbo 4 baudos ratus ir nukrito į paskutinę – 30-ą – vietą. Vėliau lietuvis kiek pagerino šaudymą (2 baudos ratai per likusius 2 šaudymo ruožus) ir tai padėjo jam pakilti iki 26-os vietos. 6 baudos ratus iš viso sukęs V. Strolia lyderiui pralaimėjo 4 min. 26.4 sek.

Varžybų pradžioje V. Strolia pateko į televizijos ekranus, kai padėjo slidę pametusiam baltarusiui Antonui Smolskiui. Iš paskos šliuožęs lietuvis pakėlė slidę ir netrukus perdavė ją baltarusiui.

„Tokio dalyko nelabai sureikšminčiau, tiesiog papuoliau geroje vietoje. Mačiau, kad A. Smolskiui atsisegė slidė, man viskas buvo tiesiog labai pakeliui ir paimant tą slidę, ją paduodant laiko nepraradau. A. Smolskis man geras draugas, be to, vadovaujuosi taisykle, kad visų pirma turi būti žmogus, o tik po to gali konkuruoti“, – komentavo V. Strolia.

Bendroje pasaulio taurės įskaitoje dominuoja prancūzas Quentinas Fillonas Maillet (636 tšk.). Už jo rikiuojasi tautietis Emilienas Jacquelinas (501) bei neseniai į trečią vietą pakilęs norvegas Tarjei Boe (486).

V. Strolia (210) iš 25-os vietos nukrito į 26-ą.