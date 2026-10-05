Prisidirbo: „Žalgirio“ gynėjas Edwardsas sulaikytas neblaivus prie vairo

Krepsinis.net pasiekė informacija, kad amerikietis įkliuvo neblaivus prie vairo. Šią informaciją patvirtino policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
„Šiąnakt 00:30 Kaune, Birštono g., prevencinio reido metu, sustabdytas automobilis „VW Tiguan“, kurį vairavo neblaivus žalgirietis. Jam nustatyta 1,07 prom. girtumas“, – teigė R.Matonis.
Sekmadienį vakare Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynėse „Žalgiris“ 97:68 sutriuškino Panevėžio „Lietkabelį“. C.Edwardsas per 17 minučių įmetė 11 taškų (4/4 metimai), atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 15 naudingumo balų.
„Žinome viešai pasirodžiusią informaciją ir šiuo metu aiškinamės situacijos aplinkybes tiek klubo viduje, tiek su visomis susijusiomis šalimis. Baigus vertinti situaciją, apie priimtus sprendimus ar tolimesnius veiksmus informuosime atskirai. Iki tol papildomų komentarų šiuo klausimu neteiksime“, – teigiama „Žalgirio“ komentare.
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