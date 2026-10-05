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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Remigijus Milašius atsiima kandidatūrą į „Lietuvos krepšinis“ prezidentus

2026-10-05 10:14 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-05 10:14
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Lietuvos krepšinio lygos (LKL) prezidentas Remigijus Milašius priėmė sprendimą atsiimti savo kandidatūrą į Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento postą.

R.Milašius traukiasi (BNS nuotr.)

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) prezidentas Remigijus Milašius priėmė sprendimą atsiimti savo kandidatūrą į Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento postą.

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Tokį sprendimą R. Milašius priėmė dėl nepalankiai susiklosčiusių su sveikata susijusių aplinkybių.

„Sprendimas kandidatuoti buvo gerai apgalvotas ir paremtas nuoširdžiu noru prisidėti prie viso Lietuvos krepšinio augimo bei tolesnio jo stiprinimo. Vis dėlto šiandien svarbiausia yra sveikata, todėl, įvertinęs esamą situaciją, priėmiau sprendimą savo kandidatūrą atsiimti.

Dėkoju visiems už išreikštą pasitikėjimą, palaikymą ir supratingumą. Likusiems kandidatams linkiu sėkmės, konstruktyvios diskusijos ir sprendimų, kurie būtų geriausi visai Lietuvos krepšinio bendruomenei“, – sako Remigijus Milašius.

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