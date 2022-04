Prireiks lemiamo mačo: „Aistės-LSMU“ dramatiškai triumfavo Klaipėdoje

Lauryno Dulinsko auklėtinės išvykoje 68:64 (19:17, 17:17, 14:17, 18:13) nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“.

Pusfinalio serijoje kovojama iki dviejų pergalių. Po šio mačo rezultatas – 1-1. Lemiama ekipų akistata antradienį vyks Kaune.

Finale trečiojo mačo nugalėtojos kausis su Vilniaus „Kibirkštimi-MRU“ arba „Šiauliais-Vilmers“. Pastarojoje serijoje 1-0 pirmauja sostinės ekipa.

Likus 2,5 minutės Ligita Tamutytė pelnė dvitaškį su pražanga ir „Neptūnas“ išlygino rezultatą (62:62). Netrukus Gintarė Paulauskaitė baudomis grąžino pranašumą viešnioms, o likus minutei dvitaškį pridėjo Gedvilė Savostaitė (66:62).

Agnė Černeckytė nepataikė tritaškio, bet klaipėdietės atgavo kamuolį ir L. Tamutytė likus 39 sek. sušvelnino rezultatą (64:66). Po minutės pertraukėlės Dalia Donskichytė perėmė kamuolį, bet L. Tamutytė nepataikė iš po krepšio. „Aistės-LSMU“ gavo progą mesti baudas ir dviem taikliais metimais pasistūmėjo pergalės link (68:64).

REKLAMA

Kaunietės šiame mače vertėsi be Kristės Timofejevos ir Brigitos Sinickaitės.

Visų rungtynių metu virė įtempta kova. Tai atspindėjo, kad nė viena ekipa nepirmavo didesniu nei 7 taškų pranašumu. Lygiame mače lemiamu „Aisčių-LSMU“ faktoriumi tapo laimėta kova dėl atšokusių kamuolių (44-36).

Kauno ekipos gretose labiausiai išsiskyrė dvigubą dublį užfiksavusi G. Paulauskaitė, kurios sąskaitoje per 38 minutes buvo 14 taškų (4/6 dvit., 0/1 trit., 6/9 baudų), 11 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 26 naudingumo balai.Klaipėdos komandai L. Tamutytė per 30 minučių pelnė 22 taškus (7/14 dvit., 2/5 trit., 2/2 baudų), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 21 naudingumo balą.„Neptūnas“: Ligita Tamutytė 22 (7/14 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam.), Agnė Černeckytė 14 (3/9 trit., 4 kld.), Savannah Plentovich 9, Maisa Pereira Dias 8 (4/8 dvit., 6 atk. kam., 3 per. kam.).„Aistės-LSMU“: Gintarė Paulauskaitė 14 (4/6 dvit., 6/9 baud., 11 atk. kam., 26 naud.), Urtė Slavickaitė (4/8 dvit., 6 atk. kam.), Gedvilė Savostaitė (4/6 dvit., 9 atk. kam., 4 rez. perd.), Deimantė Žukaitė (4/10 dvit., 6 kld.) ir Greta Stašelienė (2/5 trit., 6 atk. kam.) po 12.