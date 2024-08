Prieš „Premier“ lygos startą – Eriko ten Hago nerimas: „Komanda nėra pasirengusi“

Pirmąją sezono dvikovą „Manchester United“ ekipa pasitinka gerokai nukraujavusi ir toli gražu nuo savo geriausios optimaliausios sportinės formos.

Naujieji komandos pirkiniai Matthijs de Ligtas ir Noussairas Mazraoui jau galės žaisti, tačiau abu buvę Miuncheno „Bayern“ žaidėjai prie komandos treniruočių prisijungė tik ketvirtadienį.

Tuo tarpu gynėjas Luke'as Shaw žaisti negalės dėl blauzdos traumos, o net 52 mln. svarų sterlingų kainavęs gynėjas Leny Yoro rugpjūčio pradžioje patyrė traumą ir negalės žaisti dar tris mėnesius. Sveikatos problemų turi ir puolėjas Rasmusas Hojlundas, kuris yra susitrenkęs šlaunį ir be futbolo turėtų praleisti artimiausias 2-3 savaites.

Visos šios problemos „raudonųjų velnių“ strategą Eriką ten Hagą verčia gerokai pasukti galvą, kaip sezoną pradėti pozityvia nata.

„Komanda nėra pasirengusi, bet lyga prasideda. Yra daugiau trenerių, kurie tikrai turi šią problemą, bet mes turime kažkaip startuoti. Mes negalime nuo to pasislėpti ir negalime nuo to pabėgti. Turime su tuo susitvarkyti“, – sakė 54-erių olandas.

Man United's centre-back options going into the 2024/25 season:



■ Lisandro Martinez

■ Matthijs de Ligt

■ Leny Yoro

■ Harry Maguire

■ Victor Lindelof

■ Jonny Evans#MUFC | #ManchesterUnited pic.twitter.com/2ZbkZN9iUj

