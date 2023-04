Prieš „Partizan“ ir „Real“ susitikimą Belgrade arenos direktorius perspėja: vienas incidentas ir tribūnos bus tuščios

Susidomėjimas būsimomis rungtynėmis auga kas minutę, bilietų jau seniai nebėra po dviejų juodai baltų pergalių Madride. Visgi vienos „Partizan“ pergalingos rungtynės paliko tamsią dėmę.

Incidentas, kurį pradėjo Sergio Llullas, o baigė Guerschonas Jabusele, sužalojęs Dantę Exumą, sukėlė maištą tarp gerbėjų, kurie socialiniuose tinkluose skelbia apie būsimą pragarą tribūnose.

Dėl to „Partizan“ atstovai bando numalšinti aistras, kad neatsitiktų dar vienas incidentas, galintis kelti grėsmę kelionei į finalo ketvertą, kuris yra ranka pasiekiamas. Apie tai portalas „MozzartSport“ kalbėjosi su „Partizan“ trofėjininku, o dabar – arenos direktoriumi G. Grbovičiumi.

„Jei įvyks incidentas, atskris koks nors daiktas ar, neduok Dieve, dėl to kas nors susižalos, visos tribūnos ištuštės per 45 minutes, o ketvirtas žaidimas bus žaidžiamas be publikos. Taigi, būkite protingi“, – perspėjo G. Grbovičius.

Užuot kalbėję apie dvi nuostabias „Partizan“ pergales, visi kalba apie dideles muštynės, į kurias Eurolyga sureagavo baudomis. G. Yabusele diskvalifikuotas penkiems mačams, Gabrielis Dekas ir Mathiasas Lessortas praleis vienas rungtynes, o Kevinas Panteris – dvejas.

„Gėdingos baudos, rodančios, kad „Partizan“ kažką pradėjo, bet ne.

Tačiau dabar viskas baigta. Prie to grįžti negalima ir nereikia. Bus naujos rungtynės, „Partizan“ tikrai turi šansų padaryti kažką neįtikėtino, bet reikia galvoti ir apie ateitį. Krepšinis po šio sezono nesibaigia.

Toks „Partizan“ projektas turėtų trukti dešimtmetį, visas Serbijos krepšinis turėtų gauti naudos iš to, ką daro Željko komanda , ir jie daro kažką tikrai didelio“, – sakė jis.