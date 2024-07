Prieš Novaką Džokovičių dominavęs Carlosas Alcarazas apgynė Vimbldono čempiono titulą

Serbas trečiojo seto dešimtajame geime stebuklingai išsigelbėjo, kai paduodant varžovui atlaikė tris „match pointus“ iš eilės. Visgi, pratęsime veteranui teko pripažinti ispano pranašumą.

Jau pirmasis mačo geimas truko daugiau nei 10 minučių. N. Džokovičius jame atlaikė keturis „break pointus“, bet penktu bandymu C. Alcarazas sugebėjo laimėti varžovo padavimų seriją. N. Džokovičius prastai žaidė išbėgdamas prie tinklo, o penktajame geime pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją, padarydamas dvigubą klaidą. Šeštajame geime C. Alcarazas atlaikė spaudimą, neutralizuodamas „break pointą“, o vėliau ramiai užbaigė setą (6:2).

Antrojo seto pradžioje N. Džokovičius vėl prastai sužaidė prie tinklo, pralaimėjo savo padavimų seriją ir paleido C. Alcarazą į priekį. Septintajame geime vėl kartojosi panaši istorija. N. Džokovičius toliau klydo atlikdamas smūgius prie tinklo, suteikė varžovui „break pointą“ ir tada padarė dvigubą klaidą. Aštuntojo geimo pradžioje jau C. Alcarazas padarė dvigubą klaidą, bet tai jo neišmušė iš vėžių. Ispanas čia pat persvėrė geimo rezultatą ir laimėjo setą (6:2).

REKLAMA

REKLAMA

A pivotal hold for Novak Djokovic, and look at what it means 💪#Wimbledon pic.twitter.com/i5dpJADxHP — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

C. Alcarazas anksti įgyti persvarą bandė ir trečiajame sete. Ispanas trečiajame geime susikūrė 4 „break pointus“, bet šį kartą N. Džokovičius atsilaikė.

REKLAMA

Devintajame geime C. Alcarazas atitrūko 40:0, antru bandymu realizavo „break pointą“ ir atsidūrė per žingsnį nuo pergalės (5:4). Dešimtajame geime ispanas savo padavimų metu pirmavo 40:0. Atrodė, kad jam beliko sutvarkyti formalumus, bet tada C. Alcarazą visiškai sukaustė įtampa. Ispanas nebepajėgė paduoti kamuoliuko pirmu bandymu, pridarė klaidų ir pralaimėjo net 5 taškus iš eilės (5:5). 3 „match pointus“ iššvaistęs C. Alcarazas vėliau kiek nusiramino ir bent jau perkėlė seto baigtį į pratęsimą.

REKLAMA

REKLAMA

Astounding Alcaraz 🤩



The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) 🇪🇸 pic.twitter.com/bEbT9HwMZh — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Jame C. Alcarazas pirmasis laimėjo tašką paduodant varžovui (3:1), tačiau čia pat prarado persvarą (3:3). Vėliau N. Džokovičius padarė neišprovokuotą klaidą ir vėl paleido varžovą į priekį (5:3). Sėkmingai prie tinklo sužaidęs serbas sumažino deficitą (5:4), o C. Alcarazas gavo progą dviem savo padavimais užbaigti turnyrą. Tą ispanas ir padarė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anksčiau šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė 6 kartus ir pasidalino po 3 pergales.

Finalą stebėti atvyko Velso princesė Catherine. Jai tai vienas iš retų pasirodymų viešumoje po vėžio diagnozės.