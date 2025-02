Prieš išvyką į Malagą nemažai bėdų įžvelgęs Giedrius Žibėnas: „Mes nemetame laisvi“

Šiuo metu vilniečiai išgyvena intensyvų varžybų laikotarpį.

Trečiadienio vakarą FIBA Čempionų lygos Top-16 etape įveikė Stambulo „Galatasaray“, o šio etapo kovas pratęs jau antradienį Ispanijoje prieš Malagos „Unicaja“.

Po mačo Šiauliuose jie iškart išvyko į Rygą, o sekmadienį ryte numatytas skrydis į kitą Europos galą.

„20 minučių neužteks mums šiemet niekur. Šiandien gal užteko, bet daugiau netikiu. Dvi absoliučiai skirtingos komandos su tuo pačiu pavadinimu pirmoje ir antroje pusėje, – spaudos konferenciją pradėjo G.Žibėnas. – Šiandien sužinojau ir atsakymą, kodėl esame viena mažiausiai tritaškių metančių komandų. Mes nemetame laisvi. Metimų atranka buvo labai prasta. Iš to atsidarydavo atvira aikštelė šeimininkams, jie pajuto kraujo skonį, pelnė 52 taškus per pirmą pusę. 42 taškai iš jų keturių gynėjų. Žinojome, kad tai gynėjų komanda, bet pradėjome labai prastai. Po pertraukos įspūdžiai geri, viskas per dvi valandas pasikeitė kaip tas lietuviškas oras.“

G. Žibėnas atskleidė, kas bus svarbu dvikovoje prieš vienus iš Ispanijos krepšinio grandų.

„Turėsime išvengti amerikietiškų kalnelių, – jau apie laukiantį iššūkį kalbėjo G.Žibėnas. – Ta komanda yra apie pabėgimus, turime to išvengti. Šiandien tų prastų atkarpų pas mus buvo ne viena. Po tokių atkarpų mes tikrai Malagoje negrįšime. Nuo šiandien turime įsikalti į galvą, kad važiuojame tik laimėti ir neįsijungę atostogų rėžimo. Šiandien jau užteko 20 minučių atostogų. Reikia važiuoti su vienintele mintimi, o kaip gausis parodys rungtynės.“

G.Žibėnas atskleidė, kad naujokas Parkeris Jacksonas-Cartwrightas į Vilnių atvyksta vasario 8 d.

Jis taip pat kelias savaites gydysis traumą, o debiutuoti galės kovo 1 d. prieš Kėdainių „Nevėžį-Optibet“.